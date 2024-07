Hyundai ha svelato le forme di Santa Fe per il MY 2024 questo modello rappresenta la storia del marchio coreano dato che è in produzione da oltre 15 anni ed ha riscosso sempre notevole successo in ogni angolo del pianeta. In questo articolo approfondiremo il nuovo modello e vedremo se potrà proseguire la sua gloriosa storia.

LEGGI ANCHE: Alfa Romeo Junior Veloce, il massimo delle prestazioni

Hyundai Santa Fe 2024, cambiamento radicale pur restando iconico

Hyundai Santa Fe è stato sin dal suo debutto un veicolo che ha segnato la categoria di cui fa parte, sia per il design che si differenzia sempre rispetto alla concorrenza ma anche per le tecnologie che le varie generazioni hanno portato in dote.

Gli interni cambiano rispetto al passato, mostrando una rottura netta con quello che si è stati abituati a vedere. Ora vi è il trionfo della tecnologia con il Curved Display da 12,3 pollici frutto di due schermi uniti in uno solo che fornisce tutte le indicazioni al guidatore. La plancia si è fatta più spaziosa, al centro vi è lo schermo da 6,6 pollici per il climatizzatore e due piattaforme di ricarica wireless.

Per gli occupanti posteriori lo spazio è aumentato +35 mm per la seconda fila e +15 mm per la terza. In questo modo il comfort generale aumenta considerevolmente.

Le dimensioni sono cambiate e mostrano la crescita del mezzo, di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 83

: 4 metri e 83 Larghezza : 1 metro e 90

: 1 metro e 90 Altezza : 1 metro e 73

: 1 metro e 73 Passo: 2 metri e 81

I motori al momento saranno solo a benzina 1.6 T-GDI con potenze da 160 e 180 cavalli anche se arriverà presto la versione dotata dell’ibrido. Purtroppo non arriverà in Italia la versione da 280 cavalli 2.5 a benzina.

LEGGI ANCHE: Porsche Cayenne Platinum Edition – costi e caratteristiche del SUV

Il prezzo è quello che ci si aspetta da un SUV premium

Il prezzo di partenza della nuova Hyundai Santa Fe 2024 è di 49.600 euro. Quanto è previsto per un suv premium che offre molte feature a livello tecnologico e motori attenti all’ambiente.

L’auto è già ordinabile presso la rete ufficiale di Hyundai Italia ed anche online.