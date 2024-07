La Porsche Cayenne Platinum Edition è un modello luxury top di gamma, per chi non accetta compromessi. Tutte le novità dell'edizione limitata.

La Porsche Cayenne Platinum Edition segue la terza generazione di SUV di Porsche in parte elettriche. La versione in edizione limitata è in tinta scura e ha uno stile senza compromessi. Ecco quali sono le caratteristiche tecniche e il prezzo di questo gioiellino.

Le caratteristiche tecniche della Porsche Cayenne Platinum Edition

La Platinum Edition si presenta con motorizzazioni da 340, 441 e 462 cv. I cerchi in lega RS sono Spider Design da 21 pollici. la carrozzeria di base è in bianco e nero, con cerchi in lega in contrasto con i tubi di scarico. Porsche ha pensato anche ad altre finiture metallizzate, nei colori: Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue e Crayon.

Gli interni sono in finitura in alluminio. I battitacco si possono personalizzare e le cinture di sicurezza sono di colore Crayon. Per gli esterni, si riconosce subito che si tratta di un top di gamma in edizione limitata. La classe non è acqua e la grinta si dimostra anche nei loghi in punti strategici.

La Porsche Cayenne Platinum Edition viaggia con stile e grinta. Di serie ci sono i vetri oscurati per garantire maggiore privacy per chi siede dietro. In più, i sedili in pelle hanno 8 regolazioni diverse. Queste sono gestite in modalità elettrica. Anche qui è pieno di loghi, dai poggiatesta al cronografo.

Sempre di serie sono il tetto panoramico e l’impianto audio Bose. In più, i gruppi ottici anteriori sono brevettati Porsche Dynamic Lights. E’ una versione in edizione limitata, solo per pochi eletti. Gli accessori e la vasta gamma di personalizzazioni la rendono unica nel suo genere, accanto a tante piccole novità che si possono scoprire solo a bordo.

Il prezzo della Porsche Cayenne Platinum Edition

Il nuovo modello top di gamma di Porsche avrà un prezzo di listino di 93.384 euro.