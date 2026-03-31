I record del Motomondiale spiegati: chi ha scritto la storia

Il Campionato del Mondo di motociclismo è la competizione a due ruote più longeva, nata nel 1949, e nella sua storia ha prodotto statistiche che ancora oggi suscitano ammirazione. Alcuni primati sembrano indelebili, altri si aggiornano con il passare degli anni: il confronto tra epoche diverse richiede attenzione ai contesti tecnici e alle regole che sono cambiate nel tempo.

Questo articolo raccoglie e commenta i principali record del Motomondiale: chi ha vinto di più in assoluto, quali sono i primati nella classe regina, le strisce consecutive più note e una selezione di curiosità che rendono unica la storia di questo sport. I riferimenti ai numeri e agli eventi sono riportati così come disponibili, senza aggiungere date non citate nelle fonti originali.

Vittorie assolute e primato per pilota

Al vertice della classifica per successi complessivi spicca Giacomo Agostini, con 122 Gran Premi vinti in tutte le categorie, ottenuti principalmente tra il 1965 e il 1976 su MV Agusta. Alle sue spalle c’è Valentino Rossi, autore di 115 vittorie distribuite tra 125cc, 250cc, 500cc e MotoGP nella carriera che va dal 1996 al 2026. Più vicini alla soglia delle centinaia si trovano personaggi come Ángel Nieto e Marc Marquez; quest’ultimo, a inizio 2026, aveva totalizzato circa 90 vittorie in tutte le classi.

Chi domina la classe regina

Se limitiamo il confronto alla classe regina (500cc/MotoGP), il primato per numero di successi appartiene a Valentino Rossi con 89 vittorie in 372 partenze, un dato che mostra costanza su lungo periodo. Marc Marquez segue con un tasso di successo molto elevato: a inizio 2026 contava 73 vittorie nella sola classe regina e vanta il miglior tasso di vittoria dell’era moderna attorno al 35%.

Strisce consecutive e stagioni dominanti

Le serie di successi consecutivi raccontano la supremazia in un arco ristretto di gare. Il primato assoluto di vittorie consecutive nella 500cc rimane di Giacomo Agostini con 20 successi tra il GP di Germania 1968 e il GP d’Ulster 1969, una serie interrotta da circostanze non sportive legate a boicottaggi di team. Nell’era moderna, Marc Marquez ha raggiunto le 10 vittorie consecutive nel 2014, mentre nella sola era MotoGP il record di vittorie consecutive è condiviso a quota cinque tra Marquez, Valentino Rossi e, dal 2026, Marco Bezzecchi con Aprilia.

Primati in stagione e giri in testa

Nell’epoca MotoGP il primato per vittorie stagionali spetta a Marc Marquez con 13 successi su 18 gare nel 2014. Tra gli altri exploit ricordiamo Mick Doohan, che in una stagione moderna vinse 12 delle 15 gare in calendario. Sul fronte dei giri in testa, Marco Bezzecchi nel 2026 ha stabilito un nuovo record moderno con 120 giri consecutivi in testa, superando il precedente limite di Jorge Lorenzo.

Altri primati, pole e curiosità

Oltre alle vittorie, il Motomondiale è ricco di record particolari: Marc Marquez detiene numerosi primati tra cui le 74 pole position in classe regina, mentre Valentino Rossi è il pilota con più gare disputate in 500cc/MotoGP (372) e con 199 podi. Sul versante velocità pura, il primato di velocità massima in gara è di Brad Binder con 366,1 km/h registrati al Mugello con la KTM nel 2026.

Curiosità da conservare

Tra gli episodi che restano nella memoria, John Surtees rimane l’unico ad aver vinto sia il titolo mondiale di motociclismo sia il campionato mondiale di Formula 1. Il vincitore più giovane è lo spagnolo Can Öncü, trionfatore in Moto3 a Valencia nel 2018 a 15 anni e 115 giorni; il più anziano a vincere un GP è stato Arthur Wheeler nel 1962, a 46 anni. Questi dati dimostrano come il palcoscenico del Motomondiale sia teatro di imprese sia previste sia sorprendenti.

La storia delle due ruote è quindi un mosaico di numeri che parlano di maestria, sviluppo tecnologico e contesti diversi. I grandi primati di Giacomo Agostini, le imprese moderne di Marc Marquez e il mix di longevità e versatilità di campioni come Valentino Rossi mostrano come il termine record sia sempre vivo: alcuni restano immutati per decenni, altri si aggiornano con la velocità delle stagioni.