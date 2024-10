Un mese in flessione per il mercato europeo

Settembre 2024 ha segnato un ulteriore calo nel mercato automobilistico europeo, con vendite in diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Secondo i dati forniti da Jato Dynamics, il settore ha registrato un andamento negativo, ma è interessante analizzare quali siano stati i modelli e le marche più vendute in questo contesto difficile. La domanda di veicoli elettrici continua a crescere, ma nonostante ciò, il mercato complessivo ha mostrato segni di stagnazione.

Le auto più vendute: dominanza elettrica

In cima alla classifica delle vendite si trova la Tesla Model Y, che ha conquistato 28.876 nuovi clienti, mantenendo una leggera flessione del 1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo modello ha dimostrato la sua popolarità tra i consumatori europei, rappresentando un chiaro segnale della crescente preferenza per le auto elettriche. Al secondo posto troviamo la Renault Clio, con 20.708 immatricolazioni, seguita dalla Dacia Sandero e dalla Volkswagen Tiguan, che ha visto un incremento significativo del 30% nelle vendite. La Tesla Model 3 ha registrato una crescita straordinaria, con un aumento del 314%, posizionandosi all’11esimo posto con 14.965 unità vendute.

Le marche più vendute: Volkswagen in testa

Volkswagen si conferma il marchio più venduto in Europa, con 114.777 unità immatricolate. Segue Toyota con 76.021 auto, mentre Skoda ha visto un incremento del 20%, raggiungendo 70.015 vetture. Tuttavia, non tutte le marche hanno avuto la stessa fortuna: Fiat e gli altri brand di Stellantis hanno subito un brusco calo, con un -43% e solo 19.324 immatricolazioni, posizionandosi al 19esimo posto. Questo scenario evidenzia le sfide che alcuni marchi stanno affrontando in un mercato in evoluzione.

Il segmento delle auto elettriche: un futuro promettente

Il segmento delle auto elettriche continua a crescere, con la Tesla Model 3 che si posiziona al secondo posto tra le vendite di veicoli elettrici, seguita dalla Skoda Enyaq e dalla Volvo EX30. Il Gruppo Volkswagen ha registrato una quota di mercato delle auto elettriche del 22,8%, in aumento rispetto al 19,8% dello scorso anno. Al contrario, Stellantis ha visto una diminuzione della sua quota di mercato, scendendo dal 14,8% al 10,6%. Questo cambiamento suggerisce che i consumatori stanno sempre più orientandosi verso marchi che offrono una gamma di veicoli elettrici competitivi e innovativi.