Introduzione al Michelin Alpin 7

La Michelin ha recentemente lanciato il suo nuovo pneumatico invernale, il Michelin Alpin 7, che promette di superare le prestazioni del suo predecessore, l’Alpin 6, lanciato sei anni fa. Questo nuovo modello è stato progettato per affrontare le sfide delle strade innevate, offrendo una maggiore sicurezza e prestazioni elevate anche in condizioni di usura. Con un’attenzione particolare alla frenata e alla resistenza al rotolamento, il Michelin Alpin 7 si propone come una scelta ideale per gli automobilisti che affrontano inverni rigidi.

Innovazioni tecnologiche del Michelin Alpin 7

Una delle principali innovazioni del Michelin Alpin 7 è la riduzione dello spazio di frenata su neve, che è diminuito del 6% rispetto al modello precedente. Inoltre, la resistenza al rotolamento è stata migliorata del 9%, contribuendo a una maggiore efficienza del carburante. Questi miglioramenti sono stati resi possibili grazie all’uso di una mescola multistrato e a un battistrada evolutivo, che si adatta all’usura del pneumatico. Questo design innovativo permette al canale fra i tasselli di allargarsi man mano che il pneumatico si consuma, mantenendo così un’aderenza ottimale sulla neve.

Test di aderenza e omologazione

Il Michelin Alpin 7 ha superato con successo i test di aderenza sul bagnato da usurato, conformandosi al nuovo Regolamento Europeo R117-04. Questo è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti, poiché i pneumatici devono mantenere prestazioni adeguate anche quando sono usurati. La Michelin ha investito notevoli risorse nella ricerca e nello sviluppo per assicurare che il suo nuovo pneumatico non solo soddisfi, ma superi gli standard di sicurezza europei.

Disponibilità e produzione

Il Michelin Alpin 7 è disponibile in una vasta gamma di misure, che vanno dai 15 ai 20 pollici, coprendo il 94% delle misure attualmente presenti sul mercato. Questo pneumatico è prodotto in Europa, con un’importante produzione nello stabilimento di Cuneo, il più grande stabilimento Michelin in Europa occidentale. La scelta di produrre in Italia non solo supporta l’economia locale, ma garantisce anche un elevato standard di qualità e controllo nella produzione.