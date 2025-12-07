Il Sindaco Morelli Festeggia Niccolò Antonelli per la Vittoria a Jerez

Martedì mattina, la cittadina di San Giovanni in Marignano ha avuto l’onore di accogliere un ospite speciale: Niccolò Antonelli, il giovane pilota che ha trionfato nel Gran Premio di Moto3 a Jerez, in Spagna, il 5 maggio. Questo incontro con il sindaco Daniele Morelli ha rappresentato un momento significativo per celebrare il suo successo nel mondo delle moto.

Niccolò è un volto noto nella comunità locale, non solo per le sue straordinarie abilità in pista, ma anche per il suo profondo legame con la città. Residenti nella frazione di Santa Maria, la sua famiglia ha sempre rappresentato un pilastro di supporto per il giovane talento, che ha portato la sua passione per le moto a livelli internazionali.

Un incontro all’insegna della celebrazione

Durante la visita al Comune, Antonelli è stato accolto con entusiasmo dal sindaco Morelli e dal vicesindaco Bertuccioli. La conversazione ha toccato vari argomenti, tra cui le sfide e le gioie della carriera di pilota. Niccolò ha condiviso le esperienze vissute in pista, esprimendo la sua passione per il motociclismo e la determinazione nel perseguire i suoi sogni.

Le parole di congratulazioni

Il sindaco ha colto l’occasione per esprimere il suo orgoglio nei confronti di Niccolò, sottolineando come il suo successo rappresenti non solo una vittoria personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità. “La tua vittoria è un esempio di ciò che si può raggiungere con impegno e dedizione”, ha affermato Morelli, dimostrando quanto stia a cuore il futuro del giovane pilota.

Premi e riconoscimenti

In segno di apprezzamento, Antonelli ha ricevuto due recenti pubblicazioni locali, che evidenziano la cultura e la storia di San Giovanni in Marignano. La prima è il libro intitolato “La Notte delle Streghe, una festa di sogni e di segni”, realizzato per commemorare il trentennale di un evento particolarmente amato dalla comunità. La seconda pubblicazione, “Castello mirabilis”, si concentra invece sullo studio delle antiche mura del castello medievale, un simbolo della storia locale.

Un futuro promettente

Questa visita ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un forte segnale di supporto da parte della sua comunità, che continua a seguire con grande affetto il percorso di Antonelli nel mondo del motociclismo.

Il giovane pilota, grazie alla sua tenacia e al costante impegno, è pronto ad affrontare nuove sfide, portando con sé i valori e il sostegno della sua città natale. San Giovanni in Marignano può essere fiera di avere un campione come Niccolò, che continua a ispirare le nuove generazioni con la sua storia di successi e sacrifici.