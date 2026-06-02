Informazioni su partnership e relazione con MotoGP

Questo testo spiega in modo chiaro l'indipendenza del sito rispetto a Dorna Sports e alla FIM, le partnership con circuiti e organizzatori e l'uso di marchi registrati, oltre a indicare l'autore del sito e le preferenze cookie

Il presente documento chiarisce la natura delle collaborazioni intrattenute da questo sito: pur avendo stabilito rapporti con circuiti, organizzatori e partner ufficiali, il portale mantiene la sua indipendenza rispetto al titolare commerciale del campionato. Tale precisazione serve a informare i visitatori sulla reale portata dei legami professionali e sul perimetro di responsabilità legali e commerciali che caratterizzano il progetto editoriale.

Partnership operative e limiti dell’affiliazione

Nel concreto, il sito può cooperare con strutture locali e soggetti coinvolti nell’organizzazione degli eventi: queste collaborazioni riguardano attività di promozione, logistica e scambio informativo, ma non implicano un vincolo di rappresentanza ufficiale. È dunque importante sottolineare che tali rapporti sono contrattuali e limitati, pensati per agevolare la fruizione dei contenuti e l’accesso agli eventi, senza però configurare una affiliazione commerciale con i detentori dei diritti del campionato.

Ruolo dei circuiti e degli organizzatori

I circuiti e gli organizzatori con cui si collabora forniscono informazioni operative e supporto tecnico per la copertura degli eventi, ma non trasferiscono al sito alcun diritto esclusivo sui contenuti ufficiali del campionato. Chi visita il portale deve quindi considerare che le informazioni ottenute tramite queste partnership sono integrate con materiale indipendente e commenti editoriali, e non costituiscono documentazione ufficiale rilasciata dal titolare dei diritti sportivi.

Dichiarazione di non associazione con i detentori dei diritti

Per trasparenza, occorre specificare che questo sito è non ufficiale e non è associato in alcun modo a Dorna Sports S.L. o alla Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Tale affermazione intende evitare equivoci riguardo alla provenienza dei contenuti e alla titolarità dei marchi legati al campionato mondiale, chiarendo che qualsiasi riferimento al campionato è di natura informativa e redazionale.

Uso dei marchi e tutela dei diritti

Si precisa inoltre che i termini MOTOGP e i marchi correlati sono marchi registrati di Dorna Sports S.L. e restano soggetti alla loro tutela legale. Questo sito utilizza tali denominazioni esclusivamente per riferirsi a eventi e categorie riconosciute, senza pretendere di costituire rappresentanza né di sfruttare diritti esclusivi. L’impiego dei marchi avviene nel rispetto del principio di citazione informativa, finalizzato a identificare chiaramente gli argomenti trattati.

Indicazioni pratiche per i visitatori

Agli utenti viene consigliato di rivolgersi alle fonti ufficiali per informazioni vincolanti su regole di gara, diritti di trasmissione o dettagli contrattuali: il sito funge da canale informativo indipendente e non sostituisce le comunicazioni ufficiali di Dorna Sports o della FIM. Per qualsiasi questione che richieda conferma giuridica o commerciale, è opportuno consultare i comunicati dei detentori dei diritti o i canali istituzionali degli organizzatori.

Trasparenza editoriale e responsabilità

L’editoria del sito si impegna a mantenere elevati standard di trasparenza: ogni contenuto che trae origine dalle partnership viene presentato con chiarezza sulla fonte e sulle modalità di collaborazione. Allo stesso tempo, il pubblico è informato che le opinioni espresse nelle pagine appartengono all’editor e ai collaboratori indipendenti, e non riflettono necessariamente le posizioni dei partner o dei titolari dei diritti sportivi.

Informazioni tecniche e contatti

Per completezza, si segnala che il sito è realizzato da HexaDesign, il quale cura l’aspetto tecnico e la gestione delle interfacce. Nella sezione dedicata è possibile aggiornare le preferenze cookie e verificare le opzioni di tracciamento e privacy disponibili per gli utenti. Ogni modifica delle preferenze viene applicata nel rispetto delle normative vigenti sulla protezione dei dati e della privacy.

In sintesi, questo avviso riassume due fatti essenziali: la presenza di collaborazioni operative con circuiti e organizzatori per migliorare la fruizione dei contenuti, e la totale assenza di affiliazione con Dorna Sports S.L. e la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). L’uso dei marchi come MOTOGP è limitato a scopi descrittivi e informativi, e non implica trasferimento di diritti; per ogni informazione ufficiale è sempre preferibile fare riferimento ai canali istituzionali.