Jaecoo 5 e 7: il nuovo marchio SUV arriva in Italia

Il mercato italiano dei SUV sta vivendo una fase molto dinamica: accanto ai marchi storici si stanno affermando nuovi brand capaci di proporre design distintivo, dotazioni ricche e motorizzazioni pensate per chi alterna città, tangenziale e viaggi più lunghi.

In questo scenario Jaecoo è uno dei nomi da osservare con attenzione. Nato all’interno dell’universo Omoda & Jaecoo, il marchio punta su SUV dal carattere robusto, con un posizionamento che guarda a tecnologia, comfort e versatilità. La gamma Jaecoo intercetta proprio questa domanda: vetture dall’immagine forte, ma pensate per un utilizzo quotidiano concreto.

Jaecoo 5 e Jaecoo 7 sono due modelli diversi per dimensioni, presenza su strada e tipo di pubblico, ma condividono una logica comune. Non vogliono essere SUV estremi o specialistici, bensì auto capaci di unire estetica da crossover moderno, interni tecnologici e soluzioni di alimentazione più flessibili. È una formula che in Italia funziona, perché molti automobilisti cercano una vettura alta da terra, comoda, ben equipaggiata e adatta tanto alla settimana lavorativa quanto al weekend fuori città.

Jaecoo 5: il SUV compatto per chi vuole tecnologia senza esagerare

Jaecoo 5 si inserisce nella fascia dei SUV compatti, quella più interessante per chi guida spesso in città ma non vuole rinunciare a spazio, posizione rialzata e immagine più importante rispetto a una berlina tradizionale. La versione a benzina utilizza un motore da 147 CV e 275 Nm, con cambio automatico a doppia frizione e uno 0-100 km/h indicato in circa 10,2 secondi. Sono numeri coerenti con un SUV pensato per una guida fluida, più orientata al comfort che alla sportività fine a sé stessa.

La vera forza del modello sta però nella varietà di proposta. La versione SHS-H full hybrid amplia il raggio d’azione per chi vuole ridurre i consumi senza dipendere dalla ricarica esterna. Il sistema Super Hybrid dichiarato per Jaecoo 5 SHS-H parla di 224 CV, oltre 900 km di autonomia complessiva e consumi omologati intorno a 5,3 l/100 km, valori che la rendono interessante per chi percorre molti chilometri ma non ha una wallbox o non vuole gestire la ricarica quotidiana. Accanto a questa, la Jaecoo 5 EV offre una batteria da 61,1 kWh e fino a 402 km di autonomia dichiarata, con ricarica rapida dal 30 all’80% in circa 27 minuti. In pratica, lo stesso modello copre esigenze diverse: benzina per chi vuole semplicità, full hybrid per chi cerca equilibrio, elettrica per chi è pronto a una mobilità più evoluta.

Jaecoo 7: più grande, più scenografica, più orientata al viaggio

Jaecoo 7 sale di categoria e si rivolge a chi cerca un SUV più importante per dimensioni, presenza e comfort. Nella versione benzina utilizza un motore 1.6 turbo da 147 CV e 275 Nm, abbinato a un cambio doppia frizione a sette rapporti. La lunghezza di circa 4,5 metri la rende adatta a chi desidera maggiore spazio, viaggia spesso con passeggeri o preferisce un’auto dalla presenza più solida su strada.

Il modello interpreta in chiave contemporanea il concetto di SUV “adventure”, combinando un’estetica robusta con interni curati e dotazioni tecnologiche. Non nasce come fuoristrada puro, ma come vettura versatile, capace di muoversi con disinvoltura in città, in autostrada, in montagna e sui percorsi meno regolari.

Sul fronte dell’elettrificazione, la proposta più interessante è Jaecoo 7 SHS-P, dotata di un sistema plug-in hybrid che abbina un motore a benzina 1.5 TGDI da 105 kW a un motore elettrico da 150 kW. La trasmissione ibrida dedicata è progettata per offrire un’esperienza di guida fluida e vicina a quella di un’auto elettrica, senza rinunciare alla libertà necessaria nei viaggi più lunghi. Grazie al rendimento termico del motore a benzina, pari al 44,5%, all’efficienza del motore elettrico del 98,5%, alla batteria da 18,3 kWh e al serbatoio da 60 litri, l’autonomia complessiva dichiarata supera i 1.200 chilometri.

Perché Jaecoo può interessare il cliente italiano

Il successo di un nuovo marchio non dipende solo dal prodotto. In Italia contano la rete, la disponibilità di ricambi, il test drive, il post-vendita e la possibilità di parlare con un consulente prima di firmare. Da questo punto di vista, l’arrivo in concessionaria è un passaggio fondamentale: vedere l’auto dal vivo permette di valutare materiali, spazio, ergonomia, visibilità e qualità percepita, aspetti che una scheda tecnica non può raccontare da sola.

Jaecoo 5 può convincere chi vuole un SUV compatto, attuale e ricco di contenuti senza salire troppo di dimensioni. Jaecoo 7 è più adatta a chi cerca un’auto familiare, scenografica e pronta per viaggi più lunghi. La scelta tra le due dipende meno dal gusto estetico e più dall’utilizzo reale: chilometri annui, tipo di percorso, necessità di carico, budget e interesse verso benzina, full hybrid, plug-in o elettrico.

Una novità da valutare con un test drive

Jaecoo arriva in Italia in un momento in cui gli automobilisti sono più aperti ai nuovi brand, ma anche più attenti alla sostanza. Prezzo, tecnologia e design attirano l’attenzione, ma la decisione finale passa da assistenza, garanzia, disponibilità e sensazione di guida. Per questo Jaecoo 5 e 7 vanno considerate non come semplici alternative “nuove”, ma come SUV da provare e confrontare con i modelli già conosciuti.