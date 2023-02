Se la fascia amichevole della Cherokee vi sembra familiare, è perché il crossover compatto di Jeep non è cambiato molto dal suo debutto nel 2014. È idoneo per la sicurezza sociale negli anni dell’auto. Mentre il 2023 segna l’ultimo anno di vita dell’attuale generazione KL della Cherokee, la nuova Cherokee riceve alcuni nuovi equipaggiamenti sotto le sue lamiere invecchiate.

Mentre Jeep si prepara a superare la vecchia Cherokee, le restano due livelli di allestimento e una nuova motorizzazione. Quest’anno la trazione integrale è di serie sulle versioni Altitude Lux e Trailhawk. Senza un allestimento base, il prezzo di partenza della Cherokee è ora decisamente più caro rispetto a concorrenti come Honda CR-V, Mazda CX-5 e Kia Sportage, ma Jeep compensa almeno in parte con le dotazioni di serie.

Il nuovo quattro cilindri turbo da 270 CV, offerto esclusivamente per la Trailhawk, sostituisce il defunto sei cilindri a V e ottiene una migliore valutazione dei consumi.

Jeep Cherokee 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità nel 2023

Per il 2023 Jeep cambia radicalmente i livelli di allestimento e le motorizzazioni del crossover compatto Cherokee. Ora disponibile in due soli allestimenti, Altitude Lux e Trailhawk, la Cherokee abbandona completamente la Cherokee base a trazione anteriore, precedentemente di serie, con un effetto significativo sul prezzo di partenza.

Anche il V6 da 271 CV è sparito, sostituito da un quattro cilindri in linea da 2,7 litri con turbocompressore da 270 CV, disponibile esclusivamente per l’allestimento Trailhawk, pronto per il fuoristrada. L’Altitude Lux è dotato di serie di sedili in pelle, volante riscaldato e avviamento a distanza. La produzione dell’attuale Cherokee, che è rimasta sostanzialmente invariata nella sua attuale generazione KL dal debutto nel 2014, terminerà nel 2023.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Jeep Cherokee utilizza un motore quattro cilindri in linea da 2,4 litri da 180 CV per l’allestimento Altitude Lux, mentre per l’off-road Trailhawk è disponibile un 2,0 litri da 270 CV. Entrambi sono abbinati a un cambio automatico a nove rapporti e sono dotati di serie di trazione integrale. Sebbene non abbiamo ancora provato nessuno dei due propulsori, il robusto 2.0 litri ha un solo cavallo di potenza in meno rispetto al V6 offerto nella Cherokee dello scorso anno.

Come ci si aspetterebbe da una Jeep, la Cherokee si guida con leggerezza e solidità, facendola sembrare più grande delle sue rivali. La taratura relativamente rigida delle sospensioni controlla il rollio della carrozzeria in curva senza compromettere la qualità di guida. Gli urti vengono assorbiti senza eccessivo riverbero e la Jeep non dà mai la sensazione di galleggiare in autostrada.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della Cherokee è confortevole, grazie ai sedili sostenuti e ai comandi facili da usare. Tuttavia, dato che la Cherokee è più grande all’esterno rispetto a molte delle sue concorrenti, ci saremmo aspettati di sentirla più spaziosa all’interno.

Il vano di carico della Cherokee è più piccolo rispetto alla maggior parte dei veicoli di queste dimensioni e gli spazi interni sono nella media. A causa dell’elevata altezza di sollevamento della Jeep, è più difficile caricare oggetti nella parte posteriore rispetto ad altre rivali.

Prezzo della Jeep Cherokee 2023

Prezzo base a partire da 82.000 euro.

