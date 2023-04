Questa nuova variante, che si rivolge apertamente ai più nostalgici, è "ispirata al patrimonio storico", come dice il produttore.

La linea di SUV elettrificati Jeep Wrangler 4xe è stata ampliata con l’introduzione della Wrangler Willys 4xe. Questa nuova variante, che si rivolge apertamente ai più nostalgici, è “ispirata al patrimonio storico”, come dice il produttore. Inoltre, rappresenta il nuovo modello base della gamma Wrangler 4xe.

Il modello è riconoscibile dall’adesivo “Willys” sul cofano e, naturalmente, trattandosi di una 4xe elettrica, riceve anche le caratteristiche finiture blu elettrico e l’adesivo “Electric 4-Wheel Drive” sul portellone posteriore.

Jeep Wrangler Willys 4xe 2023: caratteristiche, design, motori

La Willys è alimentata da un gruppo propulsore ibrido plug-in composto da un 4 cilindri in linea da 2,0 litri turbo e da un motore-generatore, per una potenza totale di 375 cavalli e 470 lb-ft di coppia. È presente anche un motogeneratore integrato nel cambio automatico a otto rapporti.

L’autonomia completamente elettrica è stimata in poco meno di 34 km. Il guidatore può scegliere tra le modalità Hybrid, Electric ed eSave in base alle proprie esigenze. Quest’ultima modalità privilegia l’uso del motore per risparmiare la carica da utilizzare successivamente, se necessario.

Altre caratteristiche includono la trazione integrale Selec-Trac, la capacità di attraversare l’acqua da 30 pollici (76 cm), gli assali Dana 44 e i pneumatici fuoristrada LT255/75R17C. La Wrangler Willys viene fornita dalla fabbrica con 10,1 pollici di altezza da terra per gli avventurieri fuoristrada.

Altre caratteristiche di serie sono i fari a LED e i fendinebbia, il sistema audio premium Alpine a nove altoparlanti, i tappetini per tutte le stagioni, il differenziale posteriore a slittamento limitato, le rotaie, la griglia nera e i cerchi in lega da 17 pollici verniciati di nero.

Gli acquirenti possono optare per il pacchetto Sun and Screen, che include il tetto apribile Sky One-Touch Power-Top, unico nel segmento, e il sistema Uconnect 4C NAV con schermo touchscreen da 8,4 pollici.

