I veicoli elettrici hanno lasciato il segno in quasi tutti i segmenti, entrando in classi di veicoli come i pick-up full-size, le station wagon e i SUV di lusso, ma l’imminente Jeep Recon EV del 2024 sta per arrivare in grande stile.

Ispirato all’ibrido plug-in Wrangler 4xe, il Recon EV a quattro ruote motrici è un SUV di medie dimensioni completamente elettrico con tetto ripiegabile elettricamente e porte facilmente rimovibili.

Oltre alla Wrangler, il Ford Bronco è l’unico con un simile accorgimento. Le immagini iniziali mostrano una ruota di scorta montata sul portellone posteriore, ma non sono ancora stati rivelati dettagli su prezzo, autonomia, dimensioni della batteria e potenza totale. Tuttavia, possiamo vedere dettagli come la griglia anteriore illuminata a sette feritoie, la robusta gomma BFGoodrich T/A e i posti a sedere per un massimo di cinque persone su un pavimento gommato.

Jeep Recon EV 2024: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

La Recon EV è destinata ad affiancare l’imminente Wagoneer EV come uno dei due modelli elettrici che entreranno a far parte della gamma Jeep. La Jeep Recon EV rientra nella classe dei SUV di medie dimensioni, quindi ci aspettiamo che abbia più o meno le dimensioni dell’attuale Jeep Wrangler o della Grand Cherokee a due file. Jeep afferma che le prenotazioni per la Recon EV si apriranno all’inizio del 2023 e la data di produzione è prevista per il 2024.

Prezzi e scelta dell’acquisto

Jeep non ha ancora rivelato il prezzo di partenza della Recon EV, ma riteniamo ragionevole supporre che sarà più costosa della Wrangler a benzina. Date le sue probabili capacità fuoristradistiche, pensiamo anche che ci siano buone probabilità che la Recon EV segua la struttura degli allestimenti della Wrangler, iniziando con un allestimento Sport di base e aumentando rapidamente il prezzo e il lusso fino a un modello Sahara High Altitude carico.

Quando scopriremo qualcosa di più sul prezzo e sulle caratteristiche disponibili della Recon EV, aggiorneremo questo articolo.

