Jonny Davies è entrato ancora una volta nella leggenda, lo stuntman britannico ha infatti ottenuto un altro primato mondiale da aggiungere al suo palmares. Si tratta di record atipici che non devono assolutamente essere tentati a casa dato che questi sono atleti professionisti con notevole esperienza alle spalle. In questo articolo vediamo cosa ha fatto.

Jonny Davies, primato mondiale di traino dalla moto

Nella giornata di domenica 18 agosto, Davies ha tentato e successivamente stabilito un nuovo record di velocità trainato dalla moto. La moto scelta per l’occasione è stata una Kawasaki Ninja H2 SX dotata di un particolare comando acceleratore che ha permesso all’atleta di premere il gas anche se non fosse in sella.

Il primo tentativo è fallito, probabilmente non è riuscito ad avere lo slancio che si potesse aspettare. Il secondo però è stato quello buono. Grazie a delle scarpette in titanio collegate agli stivali è riuscito a scivolare restando appoggiato alla moto.

La velocità raggiunta mentre gestiva la direzionalità della moto è stata di 256,7 km/h (159,5 mph) un nuovo primato mondiale in questa bizzarra disciplina. Per lo stuntman, due volte campione britannico, si tratta del terzo ingresso nel libro dei record.

Gli altri primati di Davies

Come scritto sopra l’ultimo record stabilito è il terzo della carriera di Davies. Gli altri due sono: la più veloce impennata su un manubrio di una moto (109 mph) e del maggior numero di donuts realizzati da un’auto attorno ad una moto che impenna in un minuto.

Primati da pelo sullo stomaco, destinati a restare nelle mani di Davies ancora per molto dato che è difficile che qualcun altro provi a strappargli i risultati ottenuti.

Ora cresce la curiosità per vedere cosa altro potrà inventarsi per riuscire ad entrare per la quarta volta nel libro dei record.