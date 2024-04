Aston Martin DB5: prezzo e scheda tecnica

Scopriamo un'auto storica come l'Aston Martin DB5, analizzando la scheda tecnica con tutte le caratteristiche, gli interni e il prezzo.

Aston Martin DB5: scheda tecnica e dettagli

Da oltre un secolo, l’Aston Martin è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, da quel 1913 quando venne creato il primo prototipo, e prendendo il nome dal pilota della vettura. Nonostante il periodo non fu dei più fortunati, una volta terminata la Prima Guerra Mondiale si evitò il fallimento, investendo sul mercato automobilistico. I successi non tardarono ad arrivare, nei decenni successivi arrivarono diversi modelli di prestigio.

Dall’auto Bertelli nel periodo tra le due guerre fino ad arrivare alla fusione con Ford e negli ultimi anni con Richard, in mezzo i modelli DB4 e DB5, proprio quest’ultimo caratterizzò l’Aston Martin negli anni ’50 e ’60, resa celebre dalla saga di James Bond, proprio quella dell’episodio Golfinger è stata ritrovata poco tempo fa. Riguardo ai suoi interni, si differenziava dalle versioni precedenti per via dei fari carenati installati sulla parte posteriore del veicolo, altro elemento distintivo è la presenza del doppio bocchettone, il tetto aperto e la radio realizzata dall’azienda tedesca Blaupukunt.

Le dimensioni

Per quanto riguarda il motore, la DB5 è A 6 cilindri con valvole e dotata di cambio manuale e potente 282 cv, mentre le dimensioni sono di 4 metri e mezzo di lunghezza, 1,68 di larghezza ed 1,34 di altezza. Tale Aston Martin raggiunge in 100 chilometro orari in 8 secondi, ed una massima di 240.

Il prezzo dell’Aston Martin DB5

Anche se non è un modello piuttosto recente, sono diversi gli appassionati della DB5, tanto da essere richiesta sul mercato da diversi potenziali clienti. Il prezzo per questo tipo di Aston Martin è molto elevato, si va da quello più economico di 695 mila euro per la versione del 1965, fino a salire.