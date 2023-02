Il rinnovamento stilistico per il 2023 aggiorna la Telluride per renderla ancora più attraente, con una griglia rinnovata, fari ridisegnati e un nuovo paraurti anteriore.

La Kia Telluride 2023, riservata al mercato americano, è un pacchetto completo con uno stile accattivante e un prezzo conveniente. La Telluride offre una serie generosa di dotazioni di serie in tutta la gamma e il suo allestimento top offre un’esperienza elevata, paragonabile a quella di SUV che costano il doppio.

Un motore V-6 fluido, un abitacolo silenzioso e una maneggevolezza sicura conferiscono alla Telluride una sensazione raffinata anche su strada.

Kia Telluride 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Il rinnovamento stilistico per il 2023 aggiorna la Telluride per renderla ancora più attraente, con una griglia rinnovata, fari ridisegnati e un nuovo paraurti anteriore. All’interno, Kia ha integrato un nuovo quadro strumenti interamente digitale con doppio schermo da 12,3 pollici che funge da infotainment e da indicatore.

Abbiamo visto layout simili su veicoli di lusso come la BMW iX, la Cadillac Escalade e la Mercedes-Benz GLS, quindi sembra che Kia stia prendendo spunto dalla classe superiore. Il navigatore è ora di serie su tutta la gamma, così come l’hotspot Wi-Fi a bordo. Gli allestimenti X-Line e X-Pro, dall’aspetto più robusto, si aggiungono all’equipaggio e sbloccano la capacità massima di traino della Telluride.

Motore, trasmissione e prestazioni

Sotto il cofano di ogni Telluride c’è un V-6 aspirato che eroga 291 cavalli. Il motore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti che alimenta le ruote anteriori nel formato standard, mentre la trazione integrale è opzionale. L’assetto della Telluride è piuttosto rigido, con il manto stradale sconnesso che a volte fa deviare il SUV a tre file dal percorso previsto.

È disponibile anche una sospensione pneumatica posteriore autolivellante.

I freni sono eccellenti e lo sterzo è preciso, con una bella sensazione di robustezza.

Interni, comfort e carico

A prescindere dal giudizio sull’aspetto esteriore della Telluride, gli interni sono innegabilmente raffinati e confortevoli. La qualità costruttiva è eccellente, i materiali sono attraenti e le caratteristiche desiderabili sono numerose. L’allestimento SX è il top con gli optional più sofisticati, che includono le impostazioni di memoria del sedile del guidatore, l’head-up display, i sedili posteriori riscaldati e ventilati, l’headliner premium e i rivestimenti in pelle nappa.

Poiché la Telluride è più lunga di diversi centimetri rispetto alla Kia Sorento a sette passeggeri, l’abitacolo è ancora più spazioso, soprattutto per chi siede dietro. C’è spazio per otto persone con il sedile a panchina della seconda fila o per sette con le poltrone da capitano opzionali.

LEGGI ANCHE: