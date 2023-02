La Sportage entra in una nuova generazione per il model year 2023 e offre nuovi propulsori ibridi e plug-in-hybrid.

La Kia Sportage 2023 si distingue dalla massa dei crossover compatti per il suo stile estroverso. Il volto anticonvenzionale della Kia è caratterizzato da una serie di fari dall’aspetto alieno e da un design distinto della griglia. La sua carrozzeria più audace è anche dimensionalmente più grande rispetto al passato, il che si traduce in un maggiore spazio di carico e in un interno più spazioso.

All’interno, la nuova Sportage è attraente e ricca di tecnologia, tra cui un enorme schermo montato sul cruscotto. Il motore è un quattro cilindri da 187 CV, un propulsore ibrido da 226 CV o un modello plug-in-hybrid più potente. La concorrenza è agguerrita da parte di campioni del segmento come la Mazda CX-5 e la Honda CR-V, ma la Sportage 2023 dimostra di avere molto di più da offrire che un semplice aspetto esterno selvaggio.

Kia Sportage 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Novità del 2023

La Sportage entra in una nuova generazione per il model year 2023 e offre nuovi propulsori ibridi e plug-in-hybrid. Quest’ultima novità permette alla Kia di competere con alternative plug-in come la Hyundai Tucson plug-in hybrid e la Toyota RAV4 Prime.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il propulsore di serie della Sportage è un quattro cilindri da 2,5 litri da 187 CV abbinato a un cambio automatico a otto rapporti.

La variante ibrida combina un quattro cilindri turbo da 1,6 litri con un singolo motore elettrico che genera una potenza combinata di 226 cavalli. Entrambi i propulsori possono essere abbinati alla trazione anteriore o integrale.

Esiste anche un ibrido plug-in a trazione integrale che condivide il motore a benzina con l’ibrido normale, ma aggiunge un motore elettrico più potente e un pacco batterie più grande. La Sportage poggia su una nuova piattaforma con un passo più lungo e, di conseguenza, il comfort di guida è migliorato.

Interni, comfort e carico

All’interno, la Sportage colpisce per il suo design elegante, evidenziato da un enorme display digitale sul cruscotto e da altri dettagli accattivanti. L’abitacolo è disponibile in un’attraente combinazione di colori bicolore come opzione, ma se preferite un abitacolo completamente nero è disponibile anche quello. La console centrale vanta un pomello del cambio rotante, un pulsante di avviamento a pressione e una miriade di altri comandi che si fondono con la cornice nero pianoforte.

Grazie alle dimensioni più grandi e al passo più lungo, la Sportage offre più spazio per le gambe dei sedili posteriori. Per una maggiore versatilità, è disponibile anche un pianale di carico a doppio livello.

