Kia XCeed: nessun aumento di prezzo con il restyling

Un anno dopo la Kia Ceed 5 porte, la SW wagon e la ProCeed station wagon, è il turno del crossover compatto Kia XCeed, l’ultimo modello della famiglia Ceed, di subire un restyling. Come per i primi modelli citati, le modifiche sono piuttosto discrete, per non dire quasi invisibili.

In effetti, i prezzi non cambiano quasi per niente, il che è una buona notizia.

Kia XCeed restyling: un rapporto prezzo/equipaggiamento piuttosto buono

Come promemoria, la gamma di motori è pressoché invariata. Sono disponibili due unità a benzina da 120 CV e 160 CV, un diesel ibrido leggero da 136 CV e una variante ibrida ricaricabile a benzina da 141 CV. Manca solo il più potente 1.6 T-GDi benzina da 204 CV.

Per quanto riguarda i motori a combustione interna, è possibile scegliere tra tre finiture, tra cui il nuovissimo allestimento GT-line Premium con un look sportivo riconoscibile dai fari posteriori a nido d’ape.

Questa finitura non è disponibile per il modello PHEV, a differenza delle prime due livree Motion e Active, disponibili per tutti i motori. L’allestimento Lounge, più classico e meno dinamico, è invece il top di gamma della Kia XCeed Plug-In Hybrid. L’aspetto è pressoché invariato, le dotazioni sono più o meno le stesse (ad esempio, la connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay o l’integrazione dei dati GPS con il cruise control adattivo, niente di rivoluzionario), e per tutti questi motivi i prezzi non cambiano di molto.

Il prezzo della Kia XCeed entry-level benzina o diesel è superiore di 500 euro. Il modello ibrido è ancora più costoso, con 1.300 euro, ma il prezzo di 36.990 euro è ancora ragionevole, perché è più o meno lo stesso prezzo di una Renault Captur con un motore di tecnologia simile, anche se di classe inferiore.

Il concorrente più vicino alla Kia XCeed è la Mazda CX-30 che, come la Kia XCeed, non è un SUV in sé, ma più una berlina compatta con il tetto rialzato. Quest’ultima parte da oltre 2.000 euro in più e supera i 40.000 euro nelle versioni più costose. In altre parole, la Kia XCeed ha ancora un buon prezzo e dovrebbe continuare a vendere abbastanza bene.