Sono passati quasi cinque anni da quando Kymco ha presentato la sua gamma di scooter elettrici iOnex. Ma mentre il produttore taiwanese si è da tempo affermato in Asia con le sue batterie staccabili, è ancora lento a fare lo stesso nei mercati occidentali.

La situazione dovrebbe cambiare presto, visto che il mese scorso il marchio ha ufficializzato l’inizio della diffusione della sua offerta Ionex in Europa, a partire dall’arrivo del ciclomotore i-One.

Kymco non ha ovviamente intenzione di fermarsi qui e si sta preparando a distribuire un primo modello equivalente a 125 attraverso il suo S7. Già commercializzato da diversi anni in Asia, questo nuovo scooter è piuttosto classico nel suo posizionamento, ancora molto orientato agli utenti urbani con uno stile a tutto tondo e prestazioni adatte alla città.

Kymco S7: caratteristiche, design, motori

L’S7 è alimentato da un motore elettrico centrale che eroga fino a 7,6 kW di potenza massima, ovvero 10,3 cavalli, per una coppia alla ruota annunciata di 215 Nm e una velocità massima di 92 km/h.

È alimentato da due batterie da 1,74 kWh che possono fornire un’autonomia WMTC fino a 77 km. Anche se questa autonomia può sembrare ridotta, lo scooter ha un altro vantaggio: riesce a mantenere una piccola scatola sotto la sella per riporre un casco.

Ricordiamo inoltre che il Kymco S7 è la base del futuro scooter elettrico MV Agusta che abbiamo scoperto lo scorso autunno attraverso il concept Ampelio.

Previsto per la prossima estate, lo scooter elettrico Kymco S7 non ha ancora annunciato il suo prezzo. Ma mentre il cyclo i-One costa già quasi 5.000 euro con due batterie, possiamo aspettarci un prezzo più vicino ai 6.000 euro per questo 125 equivalente.

