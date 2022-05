Bentley ha presentato la Bentayga EWB, una versione a passo allungato del suo SUV progettata per sostituire la limousine Mulsanne, che sarà ritirata dal catalogo nel 2020. Il passo del Bentayga è stato allungato di 18 cm e portato a 3,18 m, portando la lunghezza complessiva del veicolo a 5,32 m dai 5,14 m standard.

È più di una Range Rover LWB (5,25 m) e quasi quanto una Rolls-Royce Cullinan (5,34 m). Ma questa non è un’auto familiare.

La configurazione a sette posti offerta dalla Bentayga classica non è disponibile qui. La sezione posteriore offre il suo generoso spazio per due persone, anche se è possibile utilizzare un seggiolino centrale. Il sedile del passeggero anteriore può essere spostato in avanti per fare spazio a un poggiapiedi.

Bentley Bentayga EWB: ampio spazio nella parte posteriore

Gli occupanti della seconda fila beneficiano di nuovi sedili chiamati Airline Seats. Possono essere reclinati fino a 40 gradi e possono essere impostati in posizione “Relax” (massima reclinazione) o “Business” (eretta). Sono inoltre dotati di un sistema di climatizzazione automatica che regola la temperatura e la ventilazione in base al calore emesso dal corpo. Le funzioni di massaggio utilizzano sacche d’aria e sensori di pressione per ottimizzare la posizione dell’occupante attraverso 177 punti di pressione in sei zone.

Sono previsti anche braccioli riscaldati, e un touch screen posteriore controlla queste funzioni. Anche i passeggeri posteriori godono della luce trasmessa dal tetto apribile panoramico, che è stato spostato indietro di 12,5 cm rispetto al Bentayga a passo corto.

Finitura interna specifica

Oltre 2.500 componenti differiscono tra la Bentayga standard e il modello EWB. I designer e gli ingegneri Bentley hanno fatto in modo che il SUV mantenesse proporzioni equilibrate nonostante la sua lunghezza. Tuttavia, ci sono alcuni elementi estetici che lo caratterizzano. La griglia e i cerchi da 22 pollici sono unici. I rivestimenti in pelle presentano un motivo a rombi che si estende verso l’esterno per riflettere il passo più lungo.

Inoltre, i rivestimenti in pelle dei pannelli delle portiere sono perforati per consentire il passaggio della luce dell’illuminazione ambientale retrostante. È possibile regolare il colore e l’intensità dell’illuminazione. All’interno sono stati aggiunti nuovi inserti in metallo.