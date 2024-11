Un’icona del passato rivisitata

Nel 1969, la Bertone Runabout si presentava come un’auto innovativa, un vero e proprio simbolo di design automobilistico. Con il suo profilo a cuneo e linee futuristiche, la Runabout ha catturato l’immaginazione degli appassionati di auto. Oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, Bertone ha deciso di riportare in vita questo modello iconico, adattandolo alle esigenze moderne senza compromettere il suo fascino originale.

Design e innovazione

La nuova Runabout mantiene le proporzioni e il profilo distintivo dell’originale, ma con alcune modifiche significative. I fari, ora a scomparsa, richiamano il design della Mazda MX-5 di prima generazione, mentre il posteriore è stato ampliato per migliorare l’aerodinamica e l’estetica complessiva. La Bertone ha scelto di eliminare alcuni elementi eccentrici, come i fari in stile periscopio, per dare alla Runabout un aspetto più pulito e moderno.

Prestazioni da supercar

Una delle novità più entusiasmanti riguarda il motore. La Runabout originale era equipaggiata con un modesto motore da 55 CV, ma la nuova versione sarà dotata di un potente V6 capace di erogare circa 500 CV. Questa potenza, combinata con un peso ridotto e una configurazione Barchetta, promette prestazioni straordinarie. Gli appassionati possono aspettarsi un’esperienza di guida elettrizzante, paragonabile a quella di una supercar, rendendo la Runabout un’auto da sogno per molti.

Un futuro luminoso

La produzione della Bertone Runabout è prevista per il 2026, con un prezzo di partenza di 350.000 euro. Questo modello rappresenta solo l’inizio di una nuova era per Bertone, che ha in programma di lanciare una serie di veicoli ispirati al passato, denominata Classic Line. Con la Runabout, Bertone non solo celebra la sua storia, ma si proietta anche verso un futuro ricco di innovazione e design audace.

Conclusioni

La Bertone Runabout è destinata a diventare un simbolo di rinascita nel panorama automobilistico. Con il suo mix di design nostalgico e prestazioni moderne, questa auto promette di affascinare sia i collezionisti che gli appassionati di motori. Non resta che attendere il 2026 per vedere come questa icona del passato si trasformerà in un’auto del futuro.