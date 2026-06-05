La carriera di Pascal Wehrlein: da giovane talento del DTM al titolo mondiale in Formula E

Pascal Wehrlein è passato dal karting al DTM, diventando il più giovane campione della serie, per poi debuttare in Formula 1 e affermarsi in Formula E come pilota ufficiale del team Porsche, con vittorie e un titolo mondiale.

Pascal Wehrleinnato a Sigmaringen il 18/10/1994, è uno dei volti più riconoscibili nel panorama delle corse elettriche. Cresciuto correndo nei kart, ha costruito una traiettoria rapida e coerente che lo ha portato dai campionati giovanili fino ai palcoscenici internazionali del DTM, della Formula 1 e della Formula E. La sua storia è fatta di precocità, risultati importanti e di una progressiva specializzazione nelle monoposto elettriche al volante del TAG Heuer Porsche Formula E Team.

Percorso dalle corse kart al DTM: primi record e riconoscimenti

Wehrlein ha mosso i primi passi agonistici nel karting, disciplina nella quale si formano molte delle doti che poi vengono trasferite nelle categorie superiori: controllo dell’assetto, reattività nelle manovre e gestione della pressione in gara. A soli 18 anni ha debuttato nel DTM nel 2013, distinguendosi immediatamente come il più giovane pilota nella storia della serie. Nei due anni successivi ha consolidato la sua reputazione: nel 2014 è diventato il più giovane a vincere una gara DTM e nel 2015 ha conquistato il titolo piloti, sempre come il più giovane campione della storia della categoria.

Questi risultati hanno aperto le porte delle categorie internazionali: oltre al valore sportivo, il successo nel DTM ha dimostrato la capacità di Wehrlein di imparare in fretta e di reagire nelle situazioni più complesse in pista, qualità che attirano l’attenzione dei team di vertice.

Transizione verso la Formula 1 e il ruolo come collaudatore

Il passaggio alla Formula 1 è stato il passo naturale dopo i traguardi nel DTM. Wehrlein ha debuttato nella massima serie con la Manor Racing nel 2016, guadagnandosi un posto nel paddock e poi accordi con team come Sauber. In parallelo ha svolto il ruolo di collaudatore per scuderie importanti, tra cui Ferrari e Mercedes, esperienza che gli ha consentito di approfondire aspetti tecnici come telemetria, configurazioni di assetto e sviluppo aerodinamico, elementi fondamentali per un pilota moderno.

Questa fase della carriera ha anche offerto a Wehrlein l’opportunità di confrontarsi con le modalità operative dei team di vertice e di affinare la propria interpretazione della guida su monoposto ad alte prestazioni, competenze che si sono rivelate utili nel passaggio alla Formula E.

Carriera in Formula E con Porsche: vittorie, gestione dell’energia e il titolo mondiale

Dal 2018 Wehrlein si è concentrato sulla Formula Euna serie che richiede non solo velocità pura ma anche una particolare attenzione alla gestione dell’energia e alla strategia di gara. Dopo esperienze con team come Mahindra, nel 2026 è stato nominato pilota ufficiale del TAG Heuer Porsche Formula E Team. Con Porsche ha trovato un ambiente in cui le sue doti tecniche e il senso tattico sono stati valorizzati, portandolo a risultati di rilievo: vittorie a Diriyah e a Città del Messico e la sua prima affermazione annuale per il team.

Il culmine di questo percorso è arrivato con la conquista del titolo mondiale ABB FIA di Formula E a Londra nel 2026, un risultato che ha sancito la sua consacrazione nella serie. Nel 2026 ha confermato la propria competitività, chiudendo al terzo posto nella classifica piloti del campionato mondiale.

Stagioni e piazzamenti chiave

Nel corso degli anni Wehrlein ha accumulato piazzamenti che raccontano una costante presenza ai vertici: dal podio a singole gare fino alla stagione da campione nel 2026/2026, con una vittoria, quattro podi e una pole position che hanno mostrato ritmo e consistenza. Il suo stile è contraddistinto da una guida pulita e da una capacità di massimizzare le opportunità strategiche offerte dalle gare di Formula E.

Una visione personale e l’importanza della storia Porsche

Wehrlein ha spesso sottolineato quanto sia significativa per lui la collaborazione con Porsche: da ragazzo cresciuto nello Schwabenland, entrare a far parte della storia motoristica del marchio rappresenta un valore personale e familiare. A 30 anni ha dichiarato che i prossimi anni sono fondamentali per consolidare la propria eredità sportiva, non solo a livello personale ma anche come contributo al successo della squadra e di chi lo ha accompagnato lungo il percorso.

Questa motivazione aggiunge profondità alla sua figura di pilota: non si tratta solo di risultati isolati, ma di costruire una traiettoria che unisca prestazioni in pista e continuità nel tempo, elementi che definiscono la carriera di un atleta nel motorsport.

Nel complesso, la storia di Pascal Wehrlein è quella di un talento precoce che ha saputo adattarsi a categorie diverse, sviluppare competenze tecniche e tattiche e trasformare le opportunità in successi concreti, culminati con il titolo mondiale in Formula E al volante della vettura Porsche.