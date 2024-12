Un design completamente rinnovato

La nuova Alfa Romeo Stelvio rappresenta una delle novità più attese nel panorama automobilistico del 2025. Questo SUV medio, che mantiene il nome storico, sarà completamente ripensato, con un design e una meccanica che non condivideranno nulla con la generazione attuale. Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora scarsi, alcuni indizi sono già emersi, suggerendo un cambiamento radicale nel look del veicolo.

Un video di auguri di Natale di Alfa Romeo ha rivelato un messaggio intrigante: “Now let’s accelerate into 2025”. Questo slogan, accompagnato da una firma luminosa triangolare, potrebbe essere un primo assaggio dello stile innovativo che caratterizzerà il posteriore della nuova Stelvio. L’illuminazione coast to coast, insieme a segmenti obliqui che si uniscono sopra la targa, promette di dare un tocco distintivo al design.

Innovazioni tecnologiche e motorizzazioni

La nuova Stelvio sarà basata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, che offre una flessibilità unica per quanto riguarda le motorizzazioni. Sarà disponibile con powertrain completamente elettrici, ma non mancheranno opzioni a benzina, in risposta alle esigenze del mercato. Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha confermato che la casa automobilistica sta considerando diverse unità motrici, inclusi motori a combustione interna, nel caso in cui le vendite dei modelli elettrici non raggiungano le aspettative.

Questa strategia multienergia non solo permette di soddisfare una clientela più ampia, ma rappresenta anche un passo significativo verso la sostenibilità, mantenendo al contempo le prestazioni elevate che i fan del marchio si aspettano. La possibilità di una versione range extender, con un motore a benzina dedicato alla ricarica delle batterie, è un ulteriore elemento che potrebbe attrarre gli automobilisti più tradizionali.

Un frontale iconico e richiami al passato

Il frontale della nuova Stelvio sarà completamente rivisitato, con un nuovo scudetto a diamante e il logo posizionato sulla sommità del cofano, simile a quanto visto sulla nuova Alfa Romeo Junior. Non mancheranno richiami al passato, con le tre aperture del “trilobo” che saranno reinterpretate attraverso il design delle luci diurne a LED. Questo mix di innovazione e tradizione è ciò che rende il marchio Alfa Romeo così affascinante per gli appassionati di auto.

In attesa di ulteriori dettagli ufficiali, il mondo dell’automobile è in fermento per scoprire come la nuova Alfa Romeo Stelvio saprà coniugare eleganza, prestazioni e sostenibilità. Con l’arrivo del 2025, gli appassionati e i potenziali acquirenti non vedono l’ora di vedere questo SUV all’opera sulle strade.