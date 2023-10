In Italia vi sono numerosi influencer che contano una fanbase davvero numerosa, uno di questi è sicuramente Mura un ragazzo che conta oltre 800 mila follower su Instagram. Proprio sul noto social il giovane ha da poco svelato la sua nuova automobile che è la protagonista di questo articolo.

La nuova auto di Mura

Il giovane ha scelto di rompere il silenzio relativo al suo nuovo acquisto a quattro ruote svelando sui suoi canali social la sua nuova macchina.

Con un seguito di oltre 800 mila followers è chiaro che molte persone attendevano che svelasse quale vettura guiderà da ora in poi.

Mura ha quindi pubblicato post e stories dove ha svelato il mezzo. Si tratta della nuova Mercedes Classe A. Non è chiaro di che modello si tratti anche se dalle foto si può sicuramente escludere che si tratti della A35 o 45 AMG.

La nuova Classe A ha un prezzo di listino che parte da 30.000 euro di conseguenza si è portato a casa un’ottima vettura considerando anche la sua giovane età.

Lui come tanti altri è la dimostrazione che i social sono un lavoro a tutti gli effetti e che sei bravo ed hai un pubblico che ti segue puoi fare strada.

Ora non è chiaro che strada prenderà il futuro di Mura, adesso è ancora presto per dirlo, però parlando di strada su quelle pubbliche in Italia girerà con un’auto che è molto apprezzata.

Infatti la Classe A gode di tecnologia di alto livello e di finiture degli interni di classe, inoltre le motorizzazioni pur non essendo estreme permettono tranquillamente di viaggiare per lunghi tratti ed anche di divertirsi all’occorrenza.

Chissà che non scelga di pubblicare stories e post dei suoi viaggi con questa nuova auto per fidelizzare ancor di più il suo pubblico? Lo scopriremo presto.

