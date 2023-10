Gli aloni sui sedili dell’auto sono sempre spiacevoli e spesso ci si chiede come è possibile rimuoverli per far tornare le sedute in condizioni ottime. In questo articolo vi spieghiamo come ottenere una perfetta rimozione delle macchie così da avere un abitacolo perfetto.

Come togliere aloni sedili auto

Gli aloni presenti sui sedili dell’auto si possono togliere con diversi metodi. Molto dipende anche dalla tipologia dei sedili se di tessuto o in pelle. Di seguito i più comuni.

Sapone e bicarbonato si rivelano un’accoppiata vincente infatti se uniti all’acqua calda e strofinati sui sedili permettono di togliere la maggior parte delle macchie.

Il bicarbonato può anche essere usato singolarmente, lasciandolo agire una notte, l’indomani sarà sufficiente utilizzare un’aspirapolvere per rimuoverne i residui.

Anche la miscela di acqua distillata ed aceto è perfetta per rimuovere gli aloni dai sedili dell’auto, se si è a corto di questi ingredienti anche la metà di un limone strofinata sui sedili, è in grado di togliere le macchie.

Se si ha a che fare con sedili in pelle scelta più logica è l’acqua demineralizzata, una volta che la si è posta sui sedili si può nutrire la pelle e di colpo tornerà ad essere nuovamente lucida.

In caso di macchie ostinate è bene affidarsi ad un detergente specifico. Un trucco utile è utilizzare il riscaldamento dell’auto dopo aver sparso il detergente perché il calore rende la pelle più morbida e facile da trattare.

Un emolliente a base d’acqua per terminare il procedimento, una volta sparso sui sedili permette di riacquisire lo strato d’olio perso con l’utilizzo del detergente. Una volta terminato il tutto è necessario attendere 15-20 minuti prima di poter utilizzare nuovamente la macchina.

Questo ultimo rimedio è il più efficace ed anche il meno dannoso in quanto esistono in commercio emollienti economici a base di petrolio, che oltre a rendere unta la pelle possono attaccarsi ai vestiti e divenire complessi da rimuovere.

