Un ritorno atteso: la Honda Prelude

La Honda Prelude, storica coupé giapponese, sta per tornare sul mercato con una nuova generazione che promette di unire prestazioni e sostenibilità. Presentata come prototipo nell’autunno scorso, la versione definitiva dovrebbe debuttare nel 2026. Questo modello rappresenta un passo importante per Honda, che mira a rinnovare la sua immagine sportiva in un contesto automobilistico sempre più orientato verso l’elettrificazione.

Motore ibrido e cambio innovativo

Il cuore pulsante della nuova Honda Prelude sarà un motore ibrido, con una potenza prevista di circa 210 CV. Tuttavia, ciò che rende questa vettura davvero interessante è il sistema di trasmissione. Honda sta studiando un cambio che possa offrire un’esperienza di guida coinvolgente, simile a quella di un cambio manuale tradizionale, pur mantenendo la complessità del sistema ibrido. Secondo Shinji Aoyama, vicepresidente esecutivo della Honda, l’obiettivo è quello di far percepire al guidatore i cambi di marcia, creando un’esperienza di guida più autentica e appagante.

Un approccio equilibrato alla sportività

Nonostante le ambizioni sportive, la Honda Prelude non sarà un’auto estrema. Tomoyuki Yamagami, responsabile del progetto, ha dichiarato che l’attenzione sarà rivolta alla gestione elettronica della potenza, piuttosto che alla pura potenza in sé. Questo approccio mira a garantire una guida piacevole e coinvolgente, in linea con le aspettative degli appassionati di auto sportive. La Prelude si posizionerà quindi come un’auto sportiva accessibile, capace di attrarre sia i puristi della guida che i neofiti.