Un design rinnovato per la Opel Mokka

La nuova Opel Mokka si presenta con un restyling che ne rinnova l’estetica e la rende ancora più accattivante. A partire dal nuovo logo del marchio, posizionato al centro di una mascherina nera, fino ai dettagli delle luci interne ai fari, che richiamano il design della nuova Opel Frontera. Le cromature sono state eliminate, dando spazio a una linea nera che corre dal cofano al posteriore, conferendo un aspetto più moderno e sportivo. Le varianti GS, in particolare, si distinguono per i rivestimenti neri nella parte anteriore e posteriore, oltre ai passaruota, che accentuano il carattere deciso di questo crossover compatto.

Interni sostenibili e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la Opel Mokka non delude le aspettative. Tutti i tessuti sono realizzati con materiali parzialmente riciclati, un passo importante verso la sostenibilità. Il nuovo volante, appiattito nella parte inferiore, e la consolle centrale in argento opaco offrono un tocco di eleganza. Ma la vera novità è il sistema multimediale, ora dotato di uno schermo touch centrale da 10 pollici, che permette di gestire le funzioni tramite widget, proprio come si farebbe con uno smartphone. Inoltre, il cruscotto digitale, anch’esso da 10 pollici, offre una visualizzazione chiara e moderna delle informazioni di guida.

Motorizzazioni potenziate e prezzi competitivi

La nuova Opel Mokka si presenta con una gamma motori rivisitata, eliminando le versioni meno potenti. La gamma parte ora dal motore 3 cilindri turbo 1.2 da 136 CV, affiancato da una variante mild hybrid che offre la stessa potenza ma con un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La Mokka Electric, disponibile solo nella versione più potente da 156 CV, promette un’autonomia di 403 km grazie alla batteria da 54 kWh. I prezzi partono da 26.200 euro per la versione termica, mentre la versione elettrica è proposta a partire da 36.700 euro, rendendo la nuova Mokka un’opzione interessante nel panorama dei crossover.