La Lamborghini inizierà la sua elettrificazione il prossimo anno con l’arrivo della nuova Huracan ibrida plug-in. Per l’occasione, il marchio ha svelato i primi dettagli in merito. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Lamborghini Huracan ibrida plug-in: svelati i primi dettagli

“Il motore sarà un ibrido plug-in, e questo sarà un grande passo avanti in termini di prestazioni. Il motore sarà specifico per Lamborghini”, ha dichiarato Rouven Mohr. “Non posso fornire ulteriori dettagli, ma ci saranno più sei cilindri e meno 12“.

Rimane la possibilità di scegliere tra un V8 o un V10, dato che la Lamborghini mantiene questa architettura. La domanda è se la Huracan utilizzerà ancora un motore a combustione esistente.

L’azienda di Sant’Agata Bolognese avrebbe poi applicato la propria messa a punto e offerto alcune parti specifiche. In questo caso, il motore della futura Urus PHEV potrebbe essere adatto, dato che sarà basato su un V8. Una seconda opzione sarebbe quella di elettrificare l’attuale motore V10 da 5,2 litri della Huracan.

L’ultima possibilità, che corrisponde alle parole di Mohr, sarebbe un motore completamente nuovo. Si parla di un blocco che Lamborghini progetterebbe da zero e che potrebbe avere 850 cavalli. Insomma, delle caratteristiche decisamente promettenti e interessanti. La risposta arriverà presto, visto che la Lamborghini dovrebbe presentare la Huracan PHEV il prossimo anno. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito.