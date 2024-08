Lamborghini è una casa automobilistica che ha sempre il proprio sguardo rivolto verso il futuro, non si ferma mai e cerca in ogni modo di guardare oltre, dove i rivali non si sono ancora cimentati per bruciare la concorrenza e istillare nei clienti il desiderio di qualcosa di unico. Così vuole fare con la 634 colei che diventerà la sostituta della Huracan ormai giunta alla fine del proprio ciclo.

Lamborghini Progetto 634: un’auto che raccoglie il know how del brand

Lamborghini non ha ancora svelato molti dettagli relativi al nome di questa nuova sportiva, di sicuro verrà mantenuta la tradizione che vede ogni modello dotato del nome di un Toro da combattimento.

Così è da sempre Lamborghini e non si distaccherà dalle origini. Diversa rispetto alle origini dei V12 è quest’auto che adotta un motore V8 con tecnologia ibrida sulla base di quanto visto con la Revuelto ma naturalmente adattato al tipo di vettura, la base è un’hypercar estrema questa si “limita” ad essere una supercar.

In Lamborghini hanno infatti cercato di limare quelli che erano i difetti della Huracan, l’abitabilità per le persone alte e il comfort in generale perché la Huracan anche nella versione base era davvero rigida.

La nuova auto sarà quindi più adatta ad un uso quotidiano pur potendo contare su un V8 dalla potenza davvero elevata, i dati tecnici non sono ancora stati diramati ma i rumors parlano di molti cavalli, tanti in più rispetto a quelli della Huracan.

Svelata nella splendida cornice di Pebble Beach

Lamborghini ha scelto una location iconica per l’unveiling dell’auto ovvero il concorso di eleganza di Pebble Beach in California. Meta di pellegrinaggio di moltissimi appassionati che potranno ammirare modelli storici.

La casa italiana l’ha scelta per testimoniare la congiunzione tra il passato ed il presente, dato che le Lambo più iconiche sono premiate annualmente in questo genere di concorsi.

Gli occhi del mondo sono quindi ora tutti puntati sulle forme che avrà questa nuova macchina. Da questo punto di vista l’ispirazione è data dalla nuova Countach.