Lamborghini ha finalmente mostrato le immagini della nuova arrivata nel segmento delle Supercar. Dopo l’addio della Huracan si vociferava della Temerario, di cui abbiamo anche abbozzato dei rumors. Ora quest’auto è realtà ed in questo articolo scopriamo come si presenta e che cosa sarà in grado di offrire agli acquirenti.

Lamborghini Temerario: la scheda tecnica

La Temerario è la prima Supercar ibrida prodotta dalla casa automobilistica del Toro, una prima assoluta che non poteva non avere numeri di alto livello. Infatti la potenza totale è di ben 920 cavalli forniti da un motore V8 Biturbo, schema inedito dato che si era stati abituati ai V10 e ai V12 aspirati, abbinato a 3 motori elettrici.

Lo scatto da 0 a 100 ha un valore mostruoso, 2,7 secondi e la velocità massima che può raggiungere è di oltre 340 km/h. Quello che sorprende però è la spinta che questo nuovo propulsore può raggiungere: 10.000 giri. Si tratta di un qualcosa di mai visto su auto destinate alla circolazione stradale.

Da solo il termico è in grado di garantire una potenza di 800 cavalli e 730 Nm di coppia massima. La trazione è integrale, una cosa normale dato che il motore termico congiuntamente con i 3 elettrici devono avere il massimo del grip a disposizione.

Standard o alleggerita

La Temerario presenta un tema esagonale anche negli interni, a partire dalle bocchette d’aerazione e arrivando al display centrale da 8,3 pollici. Il guidatore ne ha uno da 12,3 posto di fronte ai propri occhi. Anche il passeggero potrà distrarsi con uno da 9,1.

La Temerario si potrà configurare in oltre 400 colori diversi e non mancano altre opportunità di personalizzazione, al lancio si può avere nel colore Blu Marinus o Verde Mercurius.

Quest’auto avrà due versioni, la standard e l’alleggerita, quest’ultima si differenzia per 25 kg in meno sulla bilancia grazie a molti elementi in carbonio che aumentano l’efficienza aerodinamica del 67% rispetto alla controparte “base”.