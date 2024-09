Lamborghini Diablo GTR, la storia di una delle 30 omologate per la strada, in vendita tramite DK Engineering.

Lamborghini è un marchio famoso per la realizzazione di modelli che vogliamo definire “oltraggiosi” nel senso più positivo del termine, auto che ostentano il loro essere hypercar da ogni angolo le si guardi. Un’auto così negli anni 90 era sicuramente la Diablo GTR. Uno dei 30 esemplari stradali è stato messo in vendita ed è protagonista di questo articolo.

Lamborghini Diablo GTR: versione estremizzata per la pista

Quando si devono realizzare auto da corsa si sa che è necessario rispettare la fiche regolamentare sulla base del campionato a cui si partecipa, questa prevede la realizzazione di esemplari stradali basati su quello da competizione. Nel caso della Diablo GTR questi sono stati 30.

Quello in vendita è l’unico realizzato in colorazione viola Cassis, la più malandrina per le Lamborghini, un colore in grado di enfatizzare quelle fantastiche curve che compongono la carrozzeria e che lascia di stucco chiunque.

La GTR è l’ultima nata delle Diablo da corsa, colei che ha manifestato il culmine della tecnologia dell’epoca. Motore 6.0 V12 aspirato da 590 cavalli e 640 Nm di coppia massima, abbinati ad un cambio manuale a 6 rapporti ed un peso di 1395 kg.

Un Toro così muscoloso, grazie alla carrozzeria in carbonio non si era mai visto, inoltre è stato alleggerito rispetto alla già stratosferica versione SV di ben 110 kg.

Il prezzo, roba per pochissimi

L’auto era in vendita sul sito inglese, specializzato in Supercar italiane DK Engineering alla fine del mese di Luglio e immediatamente è stata venduta.

Non si conoscono i dettagli della trattativa, auto del genere vengono trattate nel massimo riserbo, ma è facile supporre che il nuovo proprietario abbia sborsato una cifra superiore agli 800.00 euro.

Un prezzo se vogliamo “in sconto” per quello che è questo esemplare e la sua storia da auto da corsa vincente a vettura stradale.