Lancia Ypsilon HF Rally 4, scopriamo come è fatta l'arma scelta dal marchio torinese per il ritorno alle gare.

Lancia dopo aver svelato alcuni dei nuovi modelli che arriveranno sul mercato a partire da quest’anno come ad esempio la nuova Ypsilon completamente rinnovata e disponibile sia elettrica che ibrida, ora mostra al mondo il proprio interesse per il Motorsport ed in particolare i Rally dove dal prossimo anno parteciperà con la Ypsilon HF Rally 4.

Lancia Ypsilon HF Rally 4: l’High Fidelity torna a correre

La nuova Ypsilon HF Rally 4 si basa sul modello appena presentato ma essendo una vettura che sarà impiegata nelle competizioni sono state fatte tutte le modifiche del caso da parte della divisione corse Lancia.

Il motore è un 1.2 turbo 3 cilindri che riesce ad erogare una potenza di 212 cavalli. La trazione è anteriore ma l’auto è dotata di un differenziale autobloccante meccanico che la rende più veloce ad uscire dalle curve strette.

Il cambio è a 5 rapporti di tipo sequenziale che garantisce innesti rapidi e precisi come ci si aspetta da una vettura da corsa. La fiche del regolamento gruppo 4 è abbastanza ristretta in termini di elementi che è possibile rimuovere dall’auto, di conseguenza somiglia molto alla versione normale.

Parlando di vetture da strada arriverà anche la versione sportiva ovvero la HF stradale con un motore da 280 cavalli.

Lancia Corse punta tutto sul 2025

La divisione legata al Motorsport del marchio Lancia sa che il prossimo sarà un anno importante, oltre a segnare il ritorno ufficiale alle competizioni, è quello dove potrà dimostrare di essere un marchio che ha il rally nel proprio DNA.

La storia di Lancia nel rally è nota a tutti, anche a chi è poco appassionato, per questo motivo si punta a far appassionare i giovani agli sport motoristici complici i buoni risultati che si spera possano arrivare nel prossimo futuro.