Benritrovati nell’ormai consueto appuntamento con “Glorie d’annata” la rubrica di Motorimagazine.it che tratta di auto del passato, siano esse vintage o youngtimer. In questo settimo episodio tratteremo una youngtimer che non è molto conosciuta ed apprezzata, almeno nel 2024, vale a dire la Lancia Delta HPE dei primi anni ’90, di cui tratteremo la storia e le quotazioni sul mercato dell’usato.

Lancia Delta HPE: la sua storia

Il contesto di nascita della seconda serie di Delta è alquanto particolare, siamo ad inizio anni 90 ed in Fiat si sta pensando a far uscire una nuova generazione di auto a quattro porte, la scelta sul nome inizialmente ricade su Beta, riportando quindi in auge una denominazione che è stata fondamentale tra gli anni 70 ed 80, basandosi però sul successo della prima serie di Delta, tenendo conto anche dei successi sportivi si è optato per un continuum.

Un continuum solo anagrafico però dato che il pianale della Delta II è il medesimo della Fiat Tipo ma con una carrozzeria differente. La versione sportiva denominata HF fu disponibile sin dal debutto, avvenuto nel 1993, in configurazione aspirata, per 139 cavalli di potenza e turbo con 186 cavalli, entrambe le potenze fornite da un motore 4 cilindri 16 valvole di 2.0 cc. La turbo era dotata di un differeziale a giunto viscoso Ferguson che limitava lo slittamento delle ruote anteriori, con conseguente perdita di potenza, dato che sono quelle che forniscono la trazione.

La Delta HPE HF richiama nel frontale un progetto estremo, basato però sulla Delta HF integrale, realizzato in 25 esemplari dalla carrozzeria Zagato, la Hyena un modello raro e ambito dai collezionisti.

Ci furono anche due restyling di metà carriera, il primo nel 1996 ed il secondo nel 1998. La versione HF terminò nel 1996, il modello in generale uscì di scena nel 2000 senza essere sostituito.

Le quotazioni sul mercato

Le quotazioni per un buon esemplare di Delta HPE HF Turbo possono variare, un esemplare in condizioni eccellenti e chilometraggio adeguato può anche superare i 7.000 euro.

Altre auto con più chilometri e meno curate possono avere un prezzo che oscilla dai 4 ai 6 mila euro. Cifre comunque abbordabili per chi fosse alla ricerca di una prima auto d’epoca da acquistare.

Il valore sta iniziando a salire perché ne sono rimaste poche, dato che la maggior parte fu demolita o venduta successivamente in seguito ad ecoincentivi derivanti dalla normativa Euro.

Fare attenzione alle condizioni della selleria e del cruscotto dato che nella parte bassa fu adottata la plastica “soft touch” che con il tempo tende a sbriciolarsi.