Lavora al Motomondiale di Misano: posizione disponibile per lavapiatti

Il Motomondiale di Misano è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, e quest’anno offre un’opportunità unica per chi cerca un’esperienza lavorativa stimolante. Archimede Spa, un’azienda leader nel settore della somministrazione di lavoro, è alla ricerca di un lavapiatti per far parte del suo staff durante l’evento.

Questa posizione rappresenta una grande occasione per entrare a far parte di un team dinamico e lavorare in un ambiente vivace e internazionale. Il Motomondiale di Misano, che si terrà dall’11 al 13 settembre 2026 è un evento che attira appassionati di moto da tutto il mondo, offrendo un’esperienza indimenticabile sia per i partecipanti che per lo staff.

Requisiti e responsabilità

La posizione di lavapiatti richiede serietà e precisione, ma non è necessaria esperienza pregressa. I candidati ideali devono essere affidabili e in grado di lavorare in un ambiente frenetico. Le principali responsabilità includono il lavaggio delle stoviglie e il mantenimento degli standard igienici.

Il luogo di lavoro sarà il Misano World Circuit un circuito famoso per le sue competizioni motociclistiche. L’orario di lavoro sarà su turni diurni part-time, con la possibilità di svolgere straordinari. Questo offre flessibilità e l’opportunità di guadagnare di più se necessario.

Condizioni di lavoro

Il contratto offerto è a tempo determinato in somministrazione, secondo il CCNL Turismo – pubblici esercizi. Questo tipo di contratto è ideale per chi cerca un’esperienza temporanea ma significativa. Archimede Spa, con sede a Castelfranco Emilia, è autorizzata dal Ministero del Lavoro e offre un ambiente di lavoro sicuro e professionale.

Per candidarsi, è sufficiente visitare il sito web di Archimede Spa e compilare il modulo di registrazione. Una volta registrati, i candidati possono gestire il proprio CV e tenere d’occhio le ultime offerte di lavoro. La procedura è semplice e veloce, permettendo di candidarsi in pochi minuti.

Inclusività e privacy

Archimede Spa è impegnata a promuovere l’inclusività e l’uguaglianza. L’annuncio è rivolto a persone di tutte le età e nazionalità, in linea con le leggi 903/77 e 125/91. La privacy dei candidati è protetta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs. 196/03.

Questa opportunità di lavoro al Motomondiale di Misano è un’ottima occasione per chiunque desideri far parte di un evento sportivo di livello mondiale. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica e arricchente.