Le auto di Kevin Magnussen sono diverse e la sua collezione comprende una delle auto più iconiche e veloci. Kevin Jan Magnussen (nato il 5 ottobre 1992) è un pilota danese che gareggia in Formula Uno per l’Haas F1 Team. Kevin Magnussen è arrivato alla scala attraverso il programma Young Driver del team McLaren di Formula Uno.

Ha guidato per la McLaren nel Campionato mondiale di Formula 1 2014, prima di passare alla Renault nel 2016. Nel 2017 Kevin è entrato a far parte del team Haas F1, per il quale gareggia da allora. Kevin Magnussen ha un patrimonio netto stimato di 24 milioni di dollari.

Le auto di Magnussen: tutti i modelli

Lamborghini Aventador SVJ

La Lamborghini Aventador SVJ è alimentata da un motore V12 aspirato da 6,5 litri che eroga 770 CV. Costa oltre 574.000 dollari.

McLaren 12C

La McLaren 12C è alimentata da un motore V8 biturbo da 3,8 litri che eroga 616 CV. Costa 240.000 dollari.

McLaren 650S

La McLaren 650S è alimentata da un motore V8 biturbo da 3,8 litri che eroga 641 CV e costa 288.000 dollari.

LEGGI ANCHE: