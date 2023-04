Curiosi di scoprire quali siano le auto di George Russel? Proprio come la collezione di auto di ogni atleta, i piloti di F1 sono famosi per il loro amore per le auto dentro e fuori la pista. In questo articolo parleremo di George Russell e della sua straordinaria collezione di auto.

George William Russell (15 febbraio 1998) è un pilota britannico di F1. È uno dei più giovani piloti di auto da corsa e attualmente gareggia in Formula Uno per la Mercedes. Ha vinto sia il campionato GP3 Series 2017 che il campionato FIA di Formula 2018 per ART. Nel 2019, Russell ha firmato per la Williams e ha fatto il suo debutto al Gran Premio d’Australia 2019.

Ha sostituito Lewis Hamilton alla Mercedes nel Gran Premio di Sakhir del 2020, ma non si sa quando arriva il proprio momento e, dopo appena un anno, Russell ha conquistato il suo primo podio in F1 con la Williams nel Gran Premio del Belgio del 2021. Oltre alle gare di F1, Russell fa parte del programma Young Driver della Mercedes.

Russell ha un patrimonio netto stimato di 3 milioni di dollari. Al momento George ha solo due auto nella sua collezione. Ma questo è solo l’inizio.

Le auto di George Russel: due gioiellini in garage

Mercedes AMG GT

È il veicolo più bello e aggressivo della collezione di auto di George Russell. La Mercedes AMG GT, alimentata da un motore V8 biturbo da 4,0 litri, eroga oltre 523 CV e costa oltre 120.000 dollari.

Mercedes AMG C63 S Coupé

Alimentata da un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 503 CV, costa 78.000 dollari.

