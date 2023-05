Come la sua musica, Jared cerca di fare qualcosa di speciale anche con le sue auto. Per questo, ha una Ford Bronco modificata con decalcomanie Hot Wheels.

La collezione di auto di Jared Leto è una di quelle super folli che comprende auto come Mercedes Classe G, Ford Bronco e molte altre. In questo articolo vedremo la collezione di auto dell’attore Jared Leto.

Jared Joseph Leto / Jared Leto è nato il 26 dicembre 1971 a Bossier City, Louisiana, Stati Uniti. È un attore e musicista di professione noto per il suo metodo di recitazione in diversi ruoli. Leto ha iniziato la sua carriera nel 1994 con la serie televisiva “My So-Called Life”, ma ha iniziato a lavorare in un film nel 1995, dove ha recitato in “How to Make an American Quilt”.

Il suo ruolo di punta è arrivato nel 2000 nel film “Requiem for a Dream”, dopo il quale ha iniziato a concentrarsi maggiormente sulla musica. Nel 1998 Jared ha formato con il fratello Shannon Leto la band Thirty Seconds to Mars, di cui Jared è la voce principale. Il suo album di debutto è 30 Seconds to Mars, pubblicato nel 2002.

Come la sua musica, Jared cerca di fare qualcosa di speciale anche con le sue auto, per questo ha una Ford Bronco modificata, con decalcomanie Hot Wheels, che è cool come i suoi album. Il suo patrimonio netto attuale è stimato in oltre 90 milioni di dollari.

Le auto di Jared Leto: una collezione spettacolare

Ford Bronco

Bronco è un SUV full-size prodotto da Ford Motor Company. La sua produzione è iniziata nel 1966 ed è proseguita fino al 1996, prima che Ford ne interrompesse la produzione. È tornato in produzione nel 2021. La Ford Bronco di Jared ha decalcomanie di fuoco, proprio come le Hot Wheels, e monta un quattro cilindri in linea da 2,3 litri con turbocompressore che genera 275 CV.

Il prezzo base è di 27.265 dollari e passa da fermo a 100 km/h in 5,9 secondi.

Mercedes G Wagon

Un altro veicolo fuoristrada nella collezione di Jared è la Mercedes Classe G. La Mercedes G Wagon è un fuoristrada di lusso che offre anche comfort ai suoi passeggeri e fornisce il suo servizio da 40 anni. Questo potente fuoristrada è dotato di un motore 4.0L V8 bi-turbo che produce 416 CV.

Il prezzo base della G Wagon è di 130.900 dollari e il suo tempo da 0 a 100 km/h è di 5,6 secondi.

Vaydor G35 Sport

La Vaydor è stata presentata al mondo per la prima volta al SEMA auto show del 2013. Conosciuta anche come Infiniti G35 coupé, la Vaydor G35 monta un motore V6 da 3,5 litri che eroga una potenza di 280 CV e raggiunge una velocità massima di 225 miglia orarie.

Quest’auto accelera da 0 a 100 km/h in 3 secondi e può essere costruita in meno di 2 mesi assemblando tutte le parti al costo di circa 160.000 dollari.

Lincoln Navigator

Il Navigator è un SUV di lusso di grandi dimensioni prodotto dalla Lincoln Motor Company, una divisione della Ford. La sua produzione è iniziata nel 1997 ed è tuttora in corso. Questo SUV di grandi dimensioni monta un motore 3,5L V6 Twin-Turbocharged che eroga 450 CV.

Ha un prezzo di 76.185 dollari.

GMC Yukon

Probabilmente non vedrete auto GMC nella maggior parte della collezione, ma Jared ama i SUV e quindi ecco che la GMC entra nella sua collezione. La GMC Yukon è dotata di un motore V8 da 5,3 litri che eroga 355 CV, sufficienti ad accelerarla da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi. Con un prezzo di listino di 52.100 dollari, la GMC Yukon può raggiungere una velocità massima di 110 miglia orarie.

