Le figure chiave dell’industria automobilistica da tenere d’occhio nel 2026

Il panorama dell’industria automobilistica è in continua evoluzione e il futuro si preannuncia cruciale. Non si tratta solo di una transizione verso i veicoli elettrici, ma di una vera e propria rivoluzione che coinvolge tecnologia, geopolitica e cultura industriale. In questo contesto, è fondamentale identificare le figure che avranno un ruolo determinante nel definire il futuro della mobilità.

Protagonisti del cambiamento

Le sfide che l’industria automobilistica deve affrontare sono molteplici. La Cina, con la sua crescente influenza sulla produzione e innovazione, si scontra con l’Europa, che cerca di preservare il proprio patrimonio ingegneristico. Nel frattempo, il Nord America spinge per una sinergia tra software e mobilità intelligente. In questo scenario, emergono leader che, con le loro decisioni, plasmeranno il destino dell’auto come non è mai accaduto prima.

Akio Toyoda e Toyota

Akio Toyoda, alla guida di Toyota dal 2009, rappresenta un punto di riferimento nel settore automobilistico. La casa giapponese ha mantenuto una posizione di leadership grazie a una strategia focalizzata su veicoli elettrici, ibridi e a celle a combustibile. Nel prossimo futuro, Toyoda dovrà affrontare la crescente competizione da parte delle aziende cinesi, come BYD, e trovare soluzioni per mantenere Toyota al vertice del mercato globale.

Antonio Filosa e Stellantis

Antonio Filosa, che ha assunto il ruolo di CEO di Stellantis nel 2025, si trova a fronteggiare una situazione complessa. Dopo un primo semestre difficile del 2025, caratterizzato da perdite significative, Filosa dovrà rilanciare la redditività e accelerare la transizione verso l’elettrico. Le sue alleanze strategiche, come quella con NVIDIA, potrebbero rivelarsi cruciali per affrontare la sfida della concorrenza globale.

Leader tecnologici

Il panorama tecnologico si presenta come un elemento cruciale dell’innovazione attuale. Figure di spicco come Elon Musk e Jen-Hsun Huang ricoprono ruoli centrali in questa evoluzione. Musk, nonostante le recenti difficoltà, rimane un simbolo di innovazione nei settori del software e della guida autonoma. Dall’altra parte, Huang ha trasformato NVIDIA in un attore chiave nel settore della mobilità intelligente, sviluppando piattaforme per veicoli autonomi e instaurando collaborazioni con diverse case automobilistiche.

Mary Barra e General Motors

Mary Barra, presidente di General Motors, sta attuando una trasformazione profonda di un marchio storico per posizionarlo come leader nel campo della mobilità elettrica. Sotto la sua guida, GM ha registrato un incremento delle vendite, in particolare negli Stati Uniti, e sta investendo significativamente in infrastrutture per competere nel mercato degli EV.

Innovazione e sostenibilità

La sostenibilità rappresenta un tema cruciale per il futuro del settore automotive. Mate Rimac e Stella Li esemplificano come l’innovazione possa generare risultati significativi. Rimac, noto per i suoi veicoli elettrici ad alte prestazioni, mira ad aumentare la propria produzione e a stabilire collaborazioni con altri produttori. D’altra parte, Li, vicepresidente di BYD, guida l’espansione dell’azienda in mercati strategici, consolidando la sua posizione nel settore delle batterie.

Wang Fengying e XPeng Motors

Wang Fengying, attualmente presidente di XPeng Motors, dimostra come la combinazione di tecnologia e design possa rivoluzionare il mercato dei veicoli elettrici. Grazie alla sua esperienza in Great Wall Motor, Wang sta portando XPeng a competere a livello globale, unendo innovazione e sostenibilità.

La potenza delle batterie

La rilevanza delle batterie nel settore automobilistico è innegabile. Zeng Yuqun, noto come Robin Zeng, di CATL, si conferma una figura di spicco in questo ambito. Con l’aumento della domanda di veicoli elettrici, Zeng controlla una porzione significativa della produzione di batterie, consolidandosi come uno dei protagonisti più influenti del settore. La sua leadership nelle celle di accumulo avrà un impatto determinante sul futuro della mobilità elettrica.

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di sfide e opportunità per l’industria automobilistica, con leader pronti a guidare la transizione verso un futuro più elettrico e sostenibile.