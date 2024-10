Un’evoluzione nel design e nelle prestazioni

Le nuove MINI John Cooper Works (JCW) rappresentano un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Con l’introduzione di modelli a combustione, la casa britannica, ora parte del Gruppo BMW, ha deciso di non abbandonare completamente il motore a benzina. Il cuore pulsante di queste vetture è il motore 2.0 turbo benzina, capace di erogare 231 CV e 380 Nm di coppia. Questo motore, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti, offre prestazioni eccezionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi per la versione 3 porte e 6,4 secondi per la cabrio.

Un design rinnovato e accattivante

Esteticamente, le nuove MINI JCW si presentano con un look completamente rinnovato. La griglia anteriore ottagonale in nero lucido e il nuovo spoiler sul tetto conferiscono un aspetto sportivo e aggressivo. Al posteriore, il nuovo diffusore nero con terminale di scarico centrale è una delle novità più apprezzate. I cerchi in lega da 17 o 18 pollici completano il design, rendendo queste vetture ancora più attraenti per gli appassionati di auto sportive.

Interni: comfort e tecnologia

All’interno, le nuove MINI JCW non deludono. I sedili sportivi, realizzati in finta pelle con cuciture rosse, offrono un comfort senza pari. Il volante sportivo dedicato e il sistema audio Harman Kardon elevano ulteriormente l’esperienza di guida. Il display centrale rotondo a LED da 240 mm, iconico per il marchio, fornisce tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e intuitivo. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia all’avanguardia rende l’abitacolo delle nuove MINI JCW un luogo dove ogni dettaglio è curato.