Il contesto normativo europeo sulle emissioni

Nel 2025, l’Unione Europea impone limiti severi sulle emissioni di CO2 per le auto vendute, fissando un obiettivo di 95 g/km. Questo cambiamento rappresenta una sfida significativa per i costruttori, specialmente in un contesto in cui le vendite di auto elettriche stanno subendo un calo. Le nuove normative richiedono un aumento della quota di veicoli elettrici, ma senza un incremento della domanda, i produttori potrebbero trovarsi costretti a ridurre la produzione di auto a combustione interna. La situazione è complessa e richiede un’analisi approfondita delle dinamiche di mercato e delle strategie aziendali.

Le conseguenze per i produttori di auto

Le case automobilistiche, come Stellantis, si trovano di fronte a decisioni difficili. Jean-Philippe Imparato, il nuovo responsabile dell’Europa, ha dichiarato che per rispettare le normative, Stellantis deve raddoppiare le vendite di veicoli elettrici entro il 2025, portandole al 24% del totale immatricolato. Se la domanda di auto elettriche non aumenta, l’unica soluzione sarà quella di diminuire la produzione di modelli a combustione interna. Questo scenario potrebbe comportare multe significative, superiori a 10 miliardi di euro, per i costruttori che non raggiungono gli obiettivi di emissioni.

Strategie per affrontare le sfide

Per affrontare queste sfide, Stellantis ha recentemente acquisito una quota di maggioranza nella cinese Leapmotor, specializzata in veicoli elettrici. Questa mossa potrebbe aiutare a diversificare l’offerta e a soddisfare le normative europee. Inoltre, Imparato ha annunciato un aumento degli incentivi per i concessionari sui veicoli elettrici, cercando di stimolare la domanda. Tuttavia, la necessità di mantenere un mix di vendite adeguato potrebbe portare a una diminuzione della produzione di auto a combustione, con conseguenze dirette sull’occupazione negli stabilimenti europei.

Pressioni per una revisione delle normative

In questo contesto, i costruttori stanno esercitando pressioni sulle autorità europee affinché i limiti sulle emissioni vengano rivisti. La diminuzione delle vendite di auto elettriche in tutta Europa ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sostenibilità di tali normative. La necessità di garantire un equilibrio tra la produzione di veicoli elettrici e termici è cruciale per evitare impatti negativi sull’occupazione e sulla stabilità del mercato automobilistico europeo.