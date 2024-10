Il calo delle vendite di auto in Europa

Nel mese di settembre 2024, il mercato automobilistico europeo ha registrato un calo delle vendite del 4,2%. Questo trend negativo si protrae ormai da diversi mesi, sollevando interrogativi sulle cause di questa decrescita. Secondo i dati forniti da JATO Dynamics, le vendite complessive continuano a diminuire, ma alcuni modelli si distinguono per la loro resilienza. In particolare, la Tesla Model Y si conferma leader di mercato, con una flessione contenuta del 1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

I modelli più venduti di settembre 2024

La classifica dei modelli più venduti in Europa vede la Tesla Model Y al primo posto, seguita dalla Renault Clio e dalla Dacia Sandero. La Clio ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 3%, totalizzando 20.708 unità, mentre la Sandero ha subito una leggera flessione, fermandosi a 18.960 unità. Al quarto posto troviamo la Volkswagen Tiguan, che ha visto un aumento significativo delle vendite, pari al 30%, con 17.670 auto immatricolate. Questo cambiamento di posizioni evidenzia l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e la crescente popolarità dei SUV elettrici.

Le tendenze emergenti nel mercato automobilistico

Il mercato automobilistico europeo sta attraversando una fase di trasformazione, con un crescente interesse verso i veicoli elettrici e ibridi. La Tesla Model 3, ad esempio, ha visto un incredibile aumento delle vendite del 314%, dimostrando che i consumatori sono sempre più attratti dalle soluzioni sostenibili. Inoltre, marchi come Kia e Toyota stanno guadagnando terreno, con modelli come la Kia Sportage e la Toyota Yaris Cross che mostrano tassi di crescita positivi. Questo scenario suggerisce che, nonostante il calo generale delle vendite, ci sono opportunità significative per i produttori che investono in innovazione e sostenibilità.