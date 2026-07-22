Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 e Flip 8: la nuova era dei pieghevoli

Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 e Flip 8, rivoluzionando il mercato dei pieghevoli con innovazioni tecnologiche e design avanzati.

Samsung Electronics ha presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone pieghevoli durante l’evento Galaxy Unpacked 2026 tenutosi a Londra il 22 luglio. La nuova gamma, composta da Galaxy Z Fold 8 UltraGalaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8 rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dei dispositivi pieghevoli, rendendoli più accessibili e performanti.

Per la prima volta, Samsung introduce lo standard Ultra nel mondo dei pieghevoli con il Galaxy Z Fold 8 Ultra un dispositivo pensato per offrire massima produttività e un’esperienza immersiva. La nuova gamma è arricchita anche da Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 smartwatch che integrano l’intelligenza artificiale per monitorare sonno, attività fisica e salute cardiovascolare.

Innovazioni tecnologiche e design avanzato

I nuovi pieghevoli di Samsung sono stati progettati per essere più sottili, intelligenti e vicini agli smartphone tradizionali. Il Galaxy Z Fold8 Ultra è il pieghevole più sottile mai realizzato, con uno spessore di soli 4,1 millimetri quando aperto. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una nuova struttura Flex Titanium che combina una pellicola e una piastra in titanio per migliorare la robustezza e nascondere la piega centrale.

Il display è il cuore del progetto, con una luminosità fino a 3.000 nit e un trattamento antiriflesso che migliora la leggibilità anche sotto il sole. Il Galaxy Z Fold8 Ultra offre un display interno da 8 pollici, mentre il Fold8 mantiene uno schermo da 7,6 pollici in un formato più leggero e compatto. Entrambi i dispositivi sono pensati per il multitasking e la produttività, con una batteria che raggiunge i 5.000 mAh e ricarica rapida da 45 watt.

Design e funzionalità

Il design dei nuovi pieghevoli è stato ripensato per offrire un’esperienza più naturale. Il Galaxy Z Fold8 adotta un formato più basso e largo rispetto al passato, rendendo più semplice scrivere messaggi, leggere o scorrere i social quando è chiuso. Quando è aperto, il rapporto dello schermo privilegia video, documenti ed ebook, offrendo un’esperienza simile a quella di un tablet.

Il Galaxy Z Flip 8 è il modello più accessibile della gamma, pensato per chi cerca stile ed estrema portabilità. Il suo schermo esterno offre un’immediatezza straordinaria, integrando l’intelligenza artificiale con funzioni rapide a portata di mano. Il nuovo modello è più sottile e leggero dei precedenti, mantenendo le caratteristiche che hanno reso popolare la serie Flip.

Strategia di mercato e sfide future

Samsung ha accumulato una notevole esperienza nell’ambito dei pieghevoli, arrivando all’ottava generazione di dispositivi. La strategia dell’azienda è quella di offrire tre modelli distinti per rispondere a esigenze specifiche. Il Galaxy Z Fold8 Ultra rappresenta lo standard più alto in termini di qualità e innovazione, mentre il Flip 8 è pensato per chi cerca portabilità e stile. Il Galaxy Z Fold8 con il suo schermo in formato 4:3, è ideale per chi consuma molti contenuti multimediali.

Nonostante il successo, il mercato dei pieghevoli rimane di nicchia a causa dei prezzi elevati. Il Galaxy Z Fold8 Ultra con un prezzo di 2.299 euro, si avvicina ai costi di un computer portatile di fascia alta. Tuttavia, Samsung non punta a trasformare i pieghevoli in prodotti di massa, ma a difendere il suo marchio premium e mostrare le tecnologie più avanzate dell’azienda.

La sfida futura per Samsung sarà mantenere la redditività in un mercato sempre più competitivo, dove i costi dei componenti stanno aumentando a causa della domanda di hardware per l’intelligenza artificiale. Nonostante ciò, l’azienda continua a investire nella ricerca e sviluppo per offrire dispositivi innovativi e di alta qualità.