Leapmotor i C10 by Irmscher: SUV elettrico da 585 CV in serie limitata

La scena europea dell’auto elettrica si arricchisce di un nuovo protagonista: la i C10, frutto della collaborazione tra Leapmotor e il preparatore tedesco Irmscher. Questo progetto trasforma il SUV C10 in una versione ad alte prestazioni, pensata come punta di diamante della gamma e destinata a una distribuzione iniziale limitata in Germania. La proposta unisce la propulsione avanzata del costruttore cinese a un tocco europeo nella messa a punto e nella personalizzazione, anticipando ulteriori sviluppi congiunti.

Il lancio commerciale della vettura avverrà con una produzione contenuta: solo 250 esemplari saranno disponibili in prima battuta, una scelta che sottolinea il carattere esclusivo del modello. Per Leapmotor si tratta di un passo strategico per rafforzare la presenza nel Vecchio Continente, mentre per Irmscher rappresenta la prima collaborazione strutturata con un produttore cinese di vetture elettriche a livello industriale.

Una sinergia tra mercato europeo e innovazione cinese

La partnership nasce dall’intento di combinare due competenze differenti: da un lato la capacità di Leapmotor nella progettazione di veicoli elettrici e nell’integrazione verticale della produzione; dall’altro l’esperienza decennale di Irmscher nella personalizzazione e nello sviluppo di versioni speciali. L’operazione è supportata anche da una relazione finanziaria e industriale con Stellantis, che detiene una partecipazione nella casa cinese, creando così canali di accesso e know‑how per il mercato europeo. L’obiettivo dichiarato è offrire modelli con maggior carattere, adattati alle aspettative dei clienti locali.

Il ruolo di Irmscher

Irmscher vanta una storia lunga quasi sessant’anni e un track record che include la trasformazione di oltre 550.000 vetture in versioni speciali. In questo progetto il preparatore tedesco si occupa dell’ottimizzazione estetica e dinamica, oltre a curare dettagli di personalizzazione che rendono la i C10 riconoscibile rispetto alla versione standard. La collaborazione è pensata come un percorso pluriennale: la prima uscita è simbolica, ma può preludere ad altri modelli nati dalla stessa alchimia tra Europa e Cina.

Specifiche tecniche e performance

Al centro della proposta c’è la ricerca della performance in chiave elettrica: la i C10 offre una potenza complessiva di 585 CV grazie a una configurazione con due motori elettrici che garantiscono trazione integrale elettrica. Questo layout consente una distribuzione della coppia sulle quattro ruote e trasformare la natura del SUV in una proposta dalle doti sportive mantenendo la praticità tipica del segmento. L’attenzione è rivolta sia alle prestazioni assolute sia all’affidabilità del sistema in condizioni reali di guida.

Powertrain e accelerazione

La combinazione di due unità elettriche rende possibile uno scatto vivace: la i C10 raggiunge lo standard dei modelli performanti con uno 0‑100 km/h in circa 4 secondi. Si tratta di un risultato significativo per un veicolo con carrozzeria da SUV, ottenuto grazie alla gestione elettronica della potenza e alla messa a punto delle componenti di trasmissione. Il progetto privilegia la risposta istantanea del motore elettrico e la stabilità in accelerazione.

Innovazioni elettriche: architettura e ricarica

Una delle novità tecniche più rilevanti è l’adozione di un’architettura a 800 volt, elemento che posiziona la i C10 nella fascia alta delle proposte elettriche. L’architettura a 800 volt permette di gestire correnti più basse per la stessa potenza durante la ricarica, riducendo i tempi di rifornimento energetico e migliorando l’efficienza termica del sistema. Questa scelta tecnologica è sempre più comune nei veicoli che puntano su ricariche rapide e prestazioni elevate.

Vantaggi dell’architettura a 800 volt

L’impiego dell’architettura a 800 volt si traduce in ricariche più rapide rispetto alle piattaforme a 400 volt e in una migliore gestione delle temperature della batteria durante le erogazioni di potenza sostenute. Per un modello come la i C10, che combina 585 CV e una guida sportiva, questi benefici contribuiscono a preservare le prestazioni su percorsi impegnativi e a rendere l’esperienza d’uso più pratica per chi percorre frequenti tratti autostradali o viaggi lunghi.

Mercato, tiratura e prospettive

La strategia commerciale di lancio prevede una prima disponibilità della i C10 in Germania con una produzione limitata a 250 unità, scelta che enfatizza l’esclusività del modello e consente un controllo accurato delle prime consegne. Leapmotor vede in questa iniziativa un banco di prova per valutare la risposta del mercato europeo alle proposte ad alte prestazioni, con possibilità di estendere la collaborazione con Irmscher a nuovi progetti in futuro.

Nel complesso, la i C10 rappresenta un esempio concreto di come le alleanze internazionali possano accelerare l’adozione di tecnologie avanzate e al tempo stesso adattare l’offerta alle aspettative locali. Il mix tra design europeo, messa a punto specialistica e soluzioni elettriche d’avanguardia testimonia la volontà di Leapmotor di consolidare la propria presenza sul mercato europeo con prodotti distintivi e tecnologicamente maturi.