Il grande esordio di Hamilton in Ferrari

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha fatto il suo attesissimo esordio con la Ferrari sulla storica pista di Fiorano. Vestito di rosso, ma con un casco giallo in mano, Hamilton ha voluto rendere omaggio ai suoi inizi nel mondo della Formula 1. La giornata è stata caratterizzata da un clima di festa, con una folla di tifosi che si è radunata fin dalle prime ore del mattino, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, per applaudire il nuovo pilota del Cavallino Rampante.

Un’accoglienza calorosa dai tifosi

La pista di Fiorano ha visto un’affluenza straordinaria di sostenitori, che hanno riempito gli spazi adiacenti al tracciato con bandiere, striscioni e cori dedicati a Hamilton e al suo compagno di squadra Charles Leclerc. Questo esordio non è solo un momento significativo per Hamilton, ma rappresenta anche un nuovo capitolo per la Ferrari, che punta a tornare ai vertici della Formula 1. Durante la mattinata, Hamilton ha effettuato i suoi primi giri, prima di cedere il volante a Leclerc, in un alternarsi di guida che permetterà ai due piloti di familiarizzare con le vetture in vista dell’imminente campionato mondiale.

Preparazione per il campionato mondiale

Il debutto di Hamilton si inserisce in un programma di test che prevede l’uso di monoposto degli anni passati, come stabilito dal regolamento sportivo. Questo permette alle squadre di testare vetture risalenti a 2, 3 o 4 anni fa, in questo caso modelli del 2021. La nuova Ferrari, la SF-23, sarà presentata ufficialmente il 19 febbraio, mentre il giorno precedente si svolgerà un evento a Londra per svelare le nuove livree dei team. La stagione di Formula 1 avrà inizio il 16 marzo a Melbourne, e i preparativi sono in pieno svolgimento.

Un omaggio ai colori del passato

La scelta di Hamilton di indossare un casco giallo durante il suo esordio ha suscitato grande interesse. Questo colore rappresenta un ritorno alle origini, un omaggio al suo debutto nel 2007, anno in cui la Ferrari conquistò l’ultimo titolo mondiale. La foto condivisa sui social, che ritrae Hamilton con il casco in mano e la scritta “and yellow”, ha catturato l’attenzione dei fan, sottolineando il legame emotivo tra il pilota e la scuderia. La Ferrari, con la sua tradizione e il suo prestigio, rappresenta un’opportunità unica per Hamilton di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

La Ferrari stradale più potente di sempre

In un contesto di grande innovazione, la Ferrari ha recentemente presentato la sua vettura stradale più potente mai realizzata, dotata di un motore V6 termico abbinato a un sistema ibrido, per una potenza complessiva di 1200 cavalli. Questo bolide, capace di raggiungere una velocità massima di 350 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,15 secondi, rappresenta l’apice della tecnologia automobilistica. Con soli 799 esemplari prodotti, tutti già venduti, il prezzo di partenza in Italia è di 3 milioni e 600mila euro, un chiaro segno dell’esclusività e del prestigio del marchio Ferrari.