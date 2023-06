Lexus LBX: caratteristiche, design, informazioni

Alla fine ci mancava solo il nome, Lexus LBX. E non solo BX, come qualcuno aveva erroneamente immaginato, puntando su un possibile conflitto di interessi con la berlina familiare Citroën nata nel 1982. Questo fraintendimento è stato sfruttato per creare un po’ di scalpore sul web.

Lexus LBX: caratteristiche, design, motori

Accanto alla Toyota Prius 5 e a un concept C-HR che preannuncia la seconda generazione di SUV coupé, la Lexus LBX è stata svelata in totale segretezza al centro di una stanza buia protetta da una doppia camera di compensazione.

Il trattamento della griglia abbandona il tradizionale motivo a clessidra a favore di un’inedita disposizione a due livelli. Una lama metallica orizzontale collega i fari a forma di L – che sono posizionati nella direzione opposta – mentre un’imponente griglia trapezoidale stilizzata arieggia il motore. Questo tema ingrandisce visivamente il veicolo, cosa che non sarebbe avvenuta con una griglia come quella dei suoi fratelli maggiori.

I designer Lexus hanno fatto del loro meglio per liberarsi dalle linee della Yaris Cross. Nessuno dei pannelli della carrozzeria è uguale e anche i finestrini posteriori sono specifici. Tanto che non ricordano tanto una UX o una NX in scala ridotta quanto, da certe angolazioni, una Smart #1 o alcuni modelli cinesi.

