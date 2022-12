Lucid Motors, la grande rivale della connazionale Tesla, ha appena compiuto un passo avanti decisivo con le prime consegne dell’Air sul territorio europeo, più precisamente in Germania e nei Paesi Bassi. La grande berlina elettrica è disponibile al lancio nella serie limitata Dream Edition, offerta in due diverse versioni.

Lucid consegna le sue prime Air in Europa: le caratteristiche

Come la sua rivale, è disponibile una versione Performance con 1.111 CV, 0-100 km/h in 2,5 secondi e un’autonomia WLTP fino a 799 km con una sola carica, e una versione Range con 933 CV e 883 km di autonomia, il tutto con prezzi a partire da 218.000 euro.

Grazie anche alla sua esclusiva architettura a 900 V, Lucid Air è il campione della ricarica.

La Grand Touring, non ancora disponibile nel Vecchio Continente, può raggiungere una potenza di picco di 300 kW, che le permetterebbe di recuperare 400 km di autonomia in 15 minuti.

Lucid continua ad accettare prenotazioni da parte dei clienti di 14 paesi europei per tutti i livelli di allestimento dell’Air, in cambio di una somma di 300 euro completamente rimborsabile. Questo dà diritto a essere messi in lista d’attesa, ma bisognerà avere pazienza perché c’è un solo stabilimento, quello di Casa Grande, in Arizona, dove dal 2024 verrà assemblato anche il futuro SUV elettrico del marchio, la Gravity.

È comunque prevista la costruzione di un altro sito in Arabia Saudita.

Nel frattempo, il marchio ha dovuto rivedere al ribasso le proprie ambizioni, proprio a causa di un ritmo di produzione inferiore alle previsioni, passando da un obiettivo di 20.000 modelli all’anno all’inizio dell’anno a un numero compreso tra 6 e 7.000. Nel quarto trimestre, Lucid deve ancora produrre 2.313 unità per raggiungere la cifra minima, ma questo sembra possibile, dato che nel terzo trimestre sono stati creati 2.282 Air.

Pochi giorni fa, Lucid Motors ha aperto il suo terzo negozio europeo (e il primo concessionario di assistenza e consegna) vicino ad Amsterdam, dopo Monaco e Ginevra.

LEGGI ANCHE: