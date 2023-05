Dopo la berlina Air, che sarà declinata in una versione sportiva Sapphire, Lucid lancerà la Gravity in alcuni paesi europei.

Dopo la berlina Air, che sarà declinata in una versione sportiva Sapphire, Lucid lancerà la Gravity in alcuni paesi europei. Questo prossimo SUV elettrico punta al top di gamma in termini di tecnologia e autonomia.

In attesa del lancio ufficiale, Lucid ha schierato una flotta di prototipi sulle strade americane per lo sviluppo di questo grande SUV. Permetterà a sette passeggeri di sedersi in un raffinato bozzolo.

Il conducente potrà godere del nuovo Glass Cockpit, dotato del più recente sistema Lucid UX.

Lucid Gravity: caratteristiche, design, motori, batteria

Lucid Gravity sarà basata sulla piattaforma Air. Ciò significa che avrà lo stesso livello (molto elevato) di tecnologia elettrica della berlina. Sebbene il catalogo non sia ancora stato specificato, si prevede che includerà la maggior parte delle configurazioni meccaniche conosciute, con batterie da 88 o 112 kWh. Saranno offerti anche modelli a due e quattro ruote motrici, con potenze fino a 1.064 CV.

L’autonomia totale dovrebbe essere inferiore a quella della berlina. Tuttavia, Lucid punta ancora al top della gamma con il suo SUV, che promette di essere il migliore della sua categoria. Come promesso, l’Air è in grado di percorrere 883 km nella configurazione WLTP più favorevole. Riuscirà la Lucid Gravity a fare meglio dei 707 km dichiarati dalla Fisker Ocean? Lo scopriremo presto.

