Il fornitore canadese Magna ha appena progettato un tipo di portellone posteriore in materiale termoplastico e ha introdotto un sistema di illuminazione chiamato Breakthrough Lighting. E se il futuro dell’illuminazione automobilistica si trovasse direttamente nella carrozzeria? Come suggerisce il nome, l’idea è quella di far passare la luce attraverso il pannello stesso.

Magna: l’illuminazione del futuro attraverso la carrozzeria

Le specifiche tecniche del dispositivo non sono ancora state rese note; si possono immaginare diodi sottili tra due strati di materiale, la cui parte superiore sarebbe trasparente. Questa configurazione offre ai progettisti una nuova libertà. Che si tratti delle luci posteriori, di un logo illuminato o di qualsiasi altra informazione visiva, gli elementi luminosi possono rimanere invisibili finché non sono illuminati, possono assumere varie forme e possono utilizzare un’ampia superficie utile per l’illuminazione dinamica, ad esempio (indicatori di direzione, messaggi scorrevoli, ecc.).

Una prima auto equipaggiata nel 2023?

Il portellone posteriore in termoplastica con illuminazione integrata può anche consentire ai produttori di ridurre la complessità della produzione del veicolo grazie a un numero ridotto di parti. Inoltre, il materiale è più leggero del metallo e può essere modellato in forme complesse. D’altra parte, in caso di danni, potrebbe essere necessario sostituire l’intero gruppo, con costi probabilmente elevati per il proprietario del veicolo.

Non sappiamo ancora nulla sull’eventuale adozione di questo portellone da parte di uno o più produttori, ma secondo Magna un’applicazione di massa sarà possibile a partire dal 2023.

Leggi anche: