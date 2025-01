Introduzione alla BMW M240i e al progetto Manhart

La BMW M240i rappresenta un’eccellente alternativa alla più potente M2, offrendo prestazioni elevate e un motore sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo. Questo modello è diventato il punto di partenza per il progetto di tuning di Manhart Performance, che ha dato vita alla MH2 500 II. Con un potenziale di potenziamento notevole, la M240i si trasforma in una vera e propria bestia su strada.

Potenza e prestazioni della Manhart MH2 500 II

La MH2 500 II si distingue per la sua potenza impressionante di 503 CV e una coppia massima di 633 Nm, grazie alla centralina MHtronik sviluppata internamente. Questa modifica non solo supera le prestazioni della BMW M2 di serie, ma offre anche un’esperienza di guida unica. Il motore B58 è stato ulteriormente potenziato con un nuovo collettore d’aspirazione e un intercooler integrato, che migliorano l’efficienza e la risposta del motore.

Modifiche al sistema di scarico e alla trazione

Il sistema di scarico della MH2 500 II è stato realizzato artigianalmente, includendo un catalizzatore HJS a 300 celle e un silenziatore posteriore in acciaio inossidabile con controllo delle valvole. Questo non solo migliora le prestazioni, ma offre anche un suono inconfondibile. La trazione integrale xDrive assicura che tutta questa potenza venga trasferita all’asfalto in modo sicuro, riducendo al minimo le perdite di coppia e garantendo una guida stabile anche in condizioni difficili.

Assetto e dinamica di guida

Per migliorare ulteriormente la dinamica di guida, Manhart ha equipaggiato la MH2 500 II con un assetto coil-over Variant 3, realizzato in collaborazione con KW Suspensions. Questo sistema consente di regolare la compressione e l’estensione, offrendo un’esperienza di guida personalizzata. In alternativa, sono disponibili molle ribassate Manhart by H&R, progettate per l’uso con gli ammortizzatori OEM, per chi desidera un’ulteriore personalizzazione.

Design e dettagli estetici

Dal punto di vista estetico, la MH2 500 II si fa notare per i suoi cerchi Manhart Concave One in bianco lucido, abbinati a pneumatici di alta performance. Le parti aerodinamiche in carbonio, come lo spoiler anteriore e il diffusore, non solo migliorano l’aspetto della vettura, ma contribuiscono anche alla sua aerodinamicità. La carrozzeria blu pastello chiaro crea un contrasto affascinante con i dettagli neri, rendendo questa vettura un vero e proprio oggetto del desiderio.

Interni e comfort

All’interno, la MH2 500 II offre un volante sportivo personalizzato, rivestito in pelle e Alcantara, con palette cambio in fibra di carbonio. Questo mix di materiali di alta qualità e design sportivo rende l’abitacolo non solo elegante, ma anche funzionale per una guida ad alte prestazioni. Ogni dettaglio è stato curato per garantire un’esperienza di guida coinvolgente e confortevole.