Maserati ha scelto la suggestiva cornice dell’evento I.C.E. di Saint Moritz per presentare al mondo la gamma 2025 della sua GranCabrio, ora infatti oltre alla Trofeo, che già abbiamo avuto modo di conoscere, si aggiunge una nuova versione che incarna il medesimo spirito sportivo.

LEGGI ANCHE: Le novità auto di marzo 2025 – modelli attesi e caratteristiche

Maserati GranCabrio: arriva un versione “depotenziata”

La Maserati GranCabrio sino a quest’oggi era presente a listino nella sola versione Trofeo per il comparto termico, l’elettrica è la Folgore che ha incantato il mondo e non solo per la splendida verniciatura dalle tonalità in oro rosa, che sprigiona la potenza di 550 cavalli e porta in dote il know-how racing del Tridente.

Ora si aggiunge un modello con una potenza di 490 cavalli, 60 in meno della Trofeo, ma dotata come lei e la Folgore del tetto in tela a scomparsa. La minor potenza non si traduce affatto in una mancanza di prestazioni. Scatta da 0 a 300 in 4 secondi e permette di raggiungere la velocità di 300 km/h godendosi il vento tra i capelli.

Non solo velocità ma anche un interno in pelle triforata, con l’iconico tridente sul poggiatesta ed un impianto audio griffato Sonus Faber con ben 19 altoparlanti. Per gli amanti del suono del motore arriva un nuovo scarico sportivo che accende l’animo del V6 3.0 “Nettuno”.

LEGGI ANCHE: Jannarelly svela la sua nuova Supercar, ecco la Aella 60

Trofeo One of One – The ICE: la one off regina del ghiaccio

Sul manto bianco della località svizzera Maserati ha colto l’occasione per presentare una one off che prende il nome dallo storico evento che ha fatto da cornice.

La vettura presentata è una GranCabrio Trofeo, con il motore da 550 cavalli, la cui carrozzeria presenta un’inedita tinta tristrato Ice Liquid Tri-Coat. Sia gli esterni che gli interni sono stati personalizzati dal programma “Maserati Fuoriserie”- e sono di tonalità Ice White – che ha già dimostrato la propria capacità creativa su altri veicoli del marchio.

I cerchi sono forgiati ed hanno il design Astreo e la rifinitura Ice Glossy White e le pinze freno di color blu lucido in un continuum stilistico.