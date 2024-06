Maserati Grecale Folgore: prezzo, autonomia. interni, dimensioni. quando esce

Maserati ha svelato ad inizio anno la Grecale Folgore, ovvero la versione elettrica della piccola SUV che fa da ingresso nella gamma a ruote alte della casa modenese. In questo articolo vediamo quanto costa e come si presenta quest’auto capace di coniugare stile e prestazioni.

LEGGI ANCHE: Aprilia RS50, la piccola grande moto dai 14 anni in su

Maserati Grecale Folgore: autonomia, interni, dimensioni

Essendo un’auto elettrica è bene iniziare a parlare del suo aspetto più importante e che le differenzia rispetto alle termiche ovvero l’autonomia che offre la batteria.

L’autonomia che Maserati dichiara nel ciclo WLTP è di 500 km. Come già detto per altre vetture a zero emissioni, il ciclo WLTP è diverso rispetto a quello che si ha nel mondo reale perché vi sono fattori che non sono presenti su strada.

Di conseguenza possiamo vedere l’autonomia reale di poco al di sopra dei 400 km.

Gli interni sono rivestiti dal Carbon Topper 3D touch specifico per questo modello, e i sedili sportivi realizzati in Econyl un materiale di nuova concezione attento all’ambiente.

Sul fronte della tecnologia la strumentazione ha dimensioni da 12,3 pollici, medesimo valore per il display centrale dell’infotainment. Il comfort display è da 8,8 pollici.

Per la connettività vi è Apple Car Play Wireless e anche Android Auto, questo rende il collegamento facile ed intuitivo per chiunque.

Di seguito riepilogate le dimensioni della Grecale Folgore:

Lunghezza : 4 metri e 86

Larghezza : 1 metro e 94

Altezza : 1 metro e 65

Passo: 2 metri e 80

Il passo è notevole per via dei motori e dell’architettura della carrozzeria ma è normale dato che anche nei competitor vi sono numeri simili.

LEGGI ANCHE: Quanto costa ricaricare un’auto elettrica

Quando esce e prezzo

La Maserati Grecale Folgore è già ordinabile presso i concessionari ufficiali del Tridente presenti sul territorio nazionale.

Il prezzo di partenza dell’auto è di 127.100 euro, 1000 euro in più della versione termica e ben 6.000 di maggiorazione rispetto alla Macan elettrica.