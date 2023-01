Quando si parla di finanziamento, conviene la maxi rata finale dell’auto? Si tratta di una sfaccettatura piuttosto interessante e che può dare diversi benefici. Tuttavia, esistono delle eccezioni specifiche a cui prestare attenzione.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Maxi rata finale auto: conviene?

Quando si paga e perché?

Generalmente, questo tipo di finanziamento riguarda le auto prese in leasing. La società proprietaria di una vettura decide di affidare momentaneamente la vettura, con un pagamento in anticipo e una rata mensile.

Il contratto in questione ha una durata specifica e successivamente potrete riscattare l’auto attraverso una maxi rata finale. Questa pratica era diffusa soprattutto tra i professionisti, ma ora molti privati ne usufruiscono.

La rata finale viene concordata all’inizio, così come le rate mensili e l’anticipo versato inizialmente.

Conviene la maxi rata finale?

Può essere una pratica vantaggiosa per chiunque non abbia immediatamente la quantità necessaria di denaro.

Le varie società possono proporvi diverse offerte da valutare con attenzione, ma bisogna considerare anche i potenziali rischi.

Se non pagate la maxi rata finale come concordato, i rischi sono direttamente associabili al precetto e al pignoramento. In alternativa, potreste rinunciare alla maxi rata per sostituire il veicolo con un altro. In alcuni casi è anche possibile allungare il periodo di leasing, trasformandosi in un classico finanziamento.

Tuttavia, pagando la maxi rata finale potrete riscattare a tutti gli effetti l’auto e quindi renderla vostra.

Ciò significa che non avrete più particolari limiti e potrete usufruirne a vostro piacimento.

Ovviamente, il leasing non deve essere confuso con il noleggio, dato che sono due pratiche completamente diverse e quest’ultimo non comprende una maxi rata finale. Si tratta di una sfaccettatura legata esclusivamente al leasing.

